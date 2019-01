Sharon van Etten komt eindelijk tot haar recht

In de afgelopen paar jaar kreeg de New Yorkse zangeres Sharon van Etten een kind, begon te studeren voor therapeut en breidde ze haar instrumentarium uit. De sobere folkie werd een volbloed diva die haar verlangende ballades laat aanjagen door een combinatie van krassende gitaar en elektronische elementen.

Zo komt Sharon van Etten op dit vijfde album eindelijk tot haar recht. In haar minimalistische versie onderscheidde ze zich niet voldoende, nu schept ze een eigen wereld, met schots en scheef uitbottende schrille klanken als grotesk landschap rond haar statige zangstem.

De muziek danst of dreigt: ‘You Shadow’ is luchtig, met een drum als een stuiterende ijzeren staaf. In ‘Memorial Day’ kreunt een ijl keyboard, terwijl Van Etten even ijl haar stem laat galmen, maar stabiel tegenwicht krijgt van de verende ritmesectie. Remind Me Tomorrow is gevarieerd en wijds.