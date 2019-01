Schutter opent vuur op voorbijgangers Corsica: een dode, zes gewonden

In Bastia, de tweede stad van het Franse eiland Corsica, heeft een schutter woensdag het vuur geopend op voorbijgangers. Bij de aanval is zeker een dode gevallen en zijn zes mensen gewond geraakt, onder wie een agent. Dat melden lokale media.

De man zou rond 16.00 uur het vuur geopend hebben in de wijk Montesoro. Een grote politieactie is nog gaande in de stad in het noorden van het eiland. De politie, die oproept om het gebied te vermijden, heeft de omgeving ontruimd. Onder meer een nabijgelegen cultureel centrum en een boulodrome, een sporthal waar pétanque ofwel jeu de boules wordt gespeeld, zijn ontruimd.

De schutter zou zich verschanst hebben in een appartement. Volgens onbevestigde berichten gaat het om een 65-jarige man. Mogelijk heeft hij een jachtgeweer. Over het motief van de schutter is niets bekend, maar van een terreuraanval of banditisme lijkt volgens de politie geen sprake. Volgens lokale media was de man al eens veroordeeld en zou hij vaker problemen hebben veroorzaakt in de buurt. Hij zou niet goed met zijn buren overweg kunnen.