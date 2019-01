School verontschuldigt zich bij docent die leerling bij nekvel greep

Het Kennemer College in Heemskerk heeft excuses aangeboden aan Gerrit Keeman, de onderwijsassistent die een vervelende leerling in zijn nek greep. Keeman werd na het incident “vrijgesteld van werk” tot zijn pensioen, dat op 1 februari begint. De onderwijsassistent vatte dit op als een schorsing. Onterecht, zegt de school woensdag. “Het doel was om hem tot rust te laten komen en de rust op school te herstellen.”

De school, onderdeel van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK), biedt zijn excuses aan voor de manier waarop de “vrijstelling” van de onderwijsassistent werd gecommuniceerd. “Wij gunnen hem uiteraard een positieve afsluiting van zijn betrekking hier.” Ook belooft de SVOK actie te ondernemen om de veiligheid op school te verbeteren.

De excuses volgen op een mediastorm die veroorzaakt werd door een filmpje. Op een video die verspreid is via video-site Dumpert is te zien hoe Keeman een verhit gesprek voert met een leerling, volgens de onderwijsassistent omdat de jongen zich kort daarvoor “met de meest groffe taal” over zijn moeder had uitgelaten. Dan pakt de jongen een kruk en gooit deze naar de leerkracht. Als hij probeert weg te lopen, pakt Keeman hem bij zijn nek en spreekt hem belerend toe. Aan het einde van de video stuurt Keeman de leerling weg.

‘Leerlingen hebben gewonnen’

De video werd veelvuldig gedeeld, inmiddels is hij bijna 650.000 keer bekeken. Door alle aandacht voelde de SVOK zich genoodzaakt een verklaring te publiceren waarin “het handelen tijdens het incident” werd afgekeurd. In dezelfde verklaring werd de “vrijstelling” van Keeman bekendgemaakt.

Keeman reageerde teleurgesteld op wat hij interpreteerde als een schorsing. Tegen verschillende media zei hij dat “de leerlingen gewonnen hebben”. Hierin kreeg hij veel navolging, er is zelfs een inzamelingsactie gestart om hem een hart onder de riem te steken. Inmiddels is er ruim 5.200 euro opgehaald, dat Keeman mag gebruiken voor een weekendje weg.