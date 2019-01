Rubens uit collectie koninklijke familie geveild voor 7,2 miljoen euro

Een topstuk uit de collectie van de koninklijke familie, een tekening van Peter Paul Rubens (1577-1640), is woensdag bij veilinghuis Sotheby’s in New York geveild voor 8,2 miljoen dollar (7,2 miljoen euro), inclusief opgeld. Dat is fors meer dan werd verwacht. De tekening Naaktstudie van een jongeman met opgeheven armen had een geschatte waarde van 2,5 tot 3,5 miljoen dollar.

Deze houtskooltekening van een gespierde jongeman is een voorstudie voor het altaarstuk De Kruisoprichting (1610, olieverf op paneel, 460×640 cm) dat in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen hangt. De verkoop bracht van tevoren veel commotie teweeg. De tekening stamt uit de fameuze kunstcollectie van Willem II (1792-1849) en zijn echtgenote Anna Paulowna, de dochter van de Russische tsaar. De collectie werd verkocht door prinses Christina, de jongste zus van prinses Beatrix. Nederlandse musea vinden dat zij de kans hadden moeten krijgen om het topstuk te verwerven en vinden dat de collectie nationaal erfgoed is.

Lees ook: Koninklijke familie laat deel kunstcollectie veilen

Een kopie van de Slag bij Anghiari van Leonardo Da Vinci door een onbekende Italiaanse kunstenaar. Sotheby’s

Ook werd een kopie van het verloren gegane werk van Leonardo da Vinci Slag bij Anghiari, door een anonieme Italiaanse kunstenaar, uit de collectie van de Oranjes geveild voor 795.000 dollar (569.000 euro) in plaats van de verwachte 25.000 tot 35.000 dollar. Het werk hing tot en met 6 januari op de tentoonstelling Leonardo da Vinci in het Teylers Museum in Haarlem en was geleend van prinses Christina. Die heeft ook eerder al kunst uit de koninklijke collectie verkocht. Zo liet ze in 1988 door Sotheby’s een collectie van ruim honderd historische penningen veilen.

Het Portret van een jeugdige, toegeschreven aan de Italiaanse schilder Agostino Carracci (1557-1602) en tevens afkomstig uit de koninklijke collectie, werd geveild voor bijna 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro), terwijl de geschatte waarde op 35.000 tot 45.000 dollar lag.

In totaal veilde Sotheby’s dertien tekeningen van oude meesters en twaalf kavels met Chinees porselein, serviesgoed en zilverwerk. Het eerste gedeelte van de collectie werd geveild op 17 januari. De geschatte waarde was zo’n 3,5 miljoen euro, maar de opbrengst is uiteindelijk veel hoger.