Omstreden poppen in Efteling-attractie Carnaval Festival vernieuwd

De Efteling gaat dit voorjaar de attractie Carnaval Festival vernieuwen, maakte het attractiepark woensdag bekend. Het park wil de attractie moderniseren op het gebied van techniek, maar ook de thematiek wordt aangepast. Dat gebeurt omdat een deel van poppen in de attractie, die verschillende nationaliteiten uitbeelden, als stigmatiserend wordt ervaren, zegt een woordvoerder van het park: “Sommige bezoekers vragen zich af of de attractie nog wel van deze tijd is.”

Een deel van die poppen is omstreden. De figuurtjes die het Afrikaanse continent moeten vertegenwoordigen hebben nu nog kroeshaar en neusringen. Binnenkort worden die elementen vervangen en worden de poppen gehuld in Afrikaanse klederdracht. Ook de decors van Japan en China worden gemoderniseerd.

Het park benadrukt dat poppen worden vernieuwd als onderdeel van een groter renovatieproject: “Sommige krijgen enkel een likje verf, andere echt een ander uiterlijk”, zegt de woordvoerder. Van de 280 poppen in de kinderattractie krijgen er straks honderd een opknapbeurt. Met de verbouwing is 3 miljoen euro gemoeid.

Carnaval Festival werd in 1984 geopend. Volgens het attractiepark kwamen er toen al gemengde reacties op, maar nu het park sinds enkel jaren meer internationale bezoekers trekt, wordt er ook meer op de attractie gereageerd: “Veel Nederlanders zijn met de attractie opgegroeid en vinden het geen probleem. Maar toeristen zien dat soms anders.”

Kookpotten

Van “echte klachten” van bezoekers wil het park niet spreken, al zegt het wel te hebben geluisterd naar de actiegroep Stop Oppressive Stereotypes. Deze pleitte in 2016 in een open brief voor aanpassing van een aantal “uiterst kwetsend en racistisch” decors. De groep doelde op Carnaval Festival en Monsieur Cannibale.

Voor Monsieur Cannibale is nog geen concrete opknapbeurt gepland, zegt de Efteling. Wel is de theekopjesattractie, net als Carnaval Festival in de jaren tachtig gebouwd, binnenkort waarschijnlijk toe aan vernieuwing. Het park overweegt een renovatie waarbij de thematiek wordt veranderd.

In Monsieur Cannibale nemen bezoekers nu nog plaats in een draaiend ‘kookpotje’. Boven de attractie hangt een pop van een ontblote, zwarte man met een bot door zijn neus: de kannibaal. Het beeld grijpt terug op een primitief stereotype beeld, vindt de actiegroep.

Oriëntalistisch

Ook op de Fata Morgana, gebouwd in 1986, kwam kritiek. De attractie, die is gebaseerd op de sprookjes van Duizend-en-een-nacht, zou oriëntalistisch zijn. Een bootritje voert bezoekers langs decors van buikdansers met sluiers en langs een mythisch wezen, een djinn. Een te beperkte en stereotyperende blik op het Midden-Oosten, vinden critici.

Over de Fata Morgana komen minder klachten van bezoekers binnen, al zegt het park ook die signalen serieus te nemen. Maar, zegt de woordvoerder: “We laten ons niet dwingen aanpassingen te doen.”