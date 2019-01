OM haalt miljoenen nieuwe berichten uit PGP-servers

Politie en justitie hebben nieuwe informatie gehaald uit versleutelde PGP-telefoons die gebruikt werden door criminelen. Onderzoek naar servers die in 2016 en 2017 in beslag werden genomen, heeft 2,6 miljoen nieuwe berichten opgeleverd, meldt het Openbaar Ministerie woensdag. De informatie kan volgens het OM bruikbaar zijn in meer dan honderd strafrechtelijke onderzoeken.

Naoufal ‘Noffel’ F. is vorig jaar veroordeeld tot achttien jaar cel wegens het aansturen van een moordcommando. Met zijn PGP waande hij zich veilig.

Ennetcom

Het OM sloeg in 2016 een grote slag tijdens een inval bij Ennetcom, een van de grootste aanbieders van producten en diensten versleuteld met Pretty Good Privacy (PGP). Op Canadese servers van het Nederlandse bedrijf vonden onderzoekers 3,6 miljoen berichten van criminelen. Een jaar later namen politie en justitie de servers van het bedrijf PGP Safe uit het Midden-Amerikaanse Costa Rica in beslag.

Bij nader onderzoek door het Team High Tech Crime van de politie en bleken de servers berichten te bevatten die de politie nog niet kende: 2,3 miljoen uit de Ennetcom-server, ruim 300.000 uit die van PGP Safe.

Misdaad

PGP-telefoons (vaak Blackberry’s) waren lang een populair communicatiemiddel onder criminelen, omdat ze vrijwel niet uit te lezen zijn. Criminelen stuurden elkaar versleutelde mailberichten, gewoon telefoonverkeer kon niet versleuteld worden. Het onderzoek dat leidde naar de servers van Ennetcom en PGP Safe kwam in 2014 op gang, toen het specialisten van het NFI lukte één in beslag genomen exemplaar te kraken.

Data van in beslag genomen PGP-servers is de afgelopen drie jaar meermaals bruikbaar gebleken in strafrechtelijke onderzoeken naar zware criminaliteit in vooral Utrecht en Amsterdam. Criminelen die communiceerden via PGP-telefoons hielden zich onder meer bezig met liquidaties en handel in drugs en wapens. Een woordvoerder van het Landelijk Parket gaat ervan uit dat in de komende tijd meer informatie van de PGP-servers gehaald kan worden.