OM eist jeugddetentie in zaak ‘geradicaliseerde’ 16-jarige jongen

Een 16-jarige jongen uit Amsterdam heeft volgens het Openbaar Ministerie “een aanmerkelijke bijdrage” geleverd aan IS-propaganda door gewelddadige beelden te verspreiden via berichtendienst Telegram. Daarom eist justitie 11,5 maanden jeugddetentie, waarvan 9 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar, tegen de tiener die zou zijn geradicaliseerd.

Volgens de officier van justitie heeft de jongen opruiende en gewelddadige filmpjes en afbeeldingen gedeeld via zijn kanaal ‘Islam4Holland’ op Telegram. De verdachte was destijds vijftien jaar oud, zo bleek woensdagmiddag bij de inhoudelijke behandeling van de stafzaak bij de kinderrechter in Amsterdam.

Aanzet tot haat en geweld

Volgens justitie wordt de strijd van terreurgroep Islamitische Staat op de beelden verheerlijkt. Ook zouden deze aanzetten tot haat en geweld, waardoor de jongen bijdroeg “aan de propagandamachine van IS”. Uit onderzoek bleek dat de tiener de maker en beheerder was van het kanaal.

Het OM noemt het “zeer zorgwekkend” dat de jongen gezien zijn jonge leeftijd zou zijn geradicaliseerd. Juist vanwege zijn leeftijd ziet het OM af van een lange onvoorwaardelijke jeugddetentie. De eis is conform het advies van deskundigen, aldus de officier van justitie.

De verdachte kwam begin 2017 op de radar van veiligheidsdienst AIVD, waarna hij in een hulpverleningstraject werd geplaatst. Vervolgens werd hij in september van dat jaar gesignaleerd op het centraal station van Amsterdam waar hij samen met twee andere mannen ‘afwijkend gedrag’ zou hebben vertoond. Later bleek dat een van die mannen in België een poging had ondernomen om uit te reizen richting het strijdgebied in Syrië en Irak.