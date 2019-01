NS compenseert reizigers vanwege uitval en vertraging IC Direct

Spoorbedrijf NS gaat compensatie bieden aan reizigers met een abonnement op het hogesnelheidslijntraject omdat Intercity Direct-treinen te vaak uitvallen of niet op tijd komen. Het bedrijf maakte dat dinsdag bekend tijdens een persbijeenkomst.

Zevenduizend reizigers met een abonnement op de Intercity Direct krijgen eenmalig honderd euro abonnementsgeld terug. Abonnementshouders betalen jaarlijks 612 euro, de reguliere toeslag van 2,40 euro per rit van Amsterdam naar Breda hoeft dan niet te worden betaald. Reizigers zonder een dergelijk abonnement kunnen de toeslag terugkrijgen wanneer de trein uitvalt of meer dan vijftien minuten vertraging heeft.

Fout in software

De hogesnelheidstreinen, waaronder ook de IC Brussel valt, kwamen vorig jaar in 82,5 procent van de gevallen op tijd. Daarmee haalt de NS de afspraken met het ministerie van Infrastrctuur die er liggen over de prestatie van de hogesnelheidslijnen (HSL) net. Voor komend jaar moet de stiptheid 84,1 procent zijn. In de eerste maand van januari reed 80 procent van de hogesnelheidstreinen op tijd.

De bron van de problemen met de HSL is bij NS al langer bekend. Volgens het spoorbedrijf zit er een fout in de software van de locomotieven in de hogesnelheidstreinen. De bug zorgt voor miscommunicatie tussen twee boordcomputers, waardoor de trein automatisch wordt stilgezet. De treindienst werd in 2013 geïntroduceerd. De softwarefout speelt sinds de zomer vorig jaar en zorgt voor vertragingen en uitval.

Lees ook: De hsl-trein rijdt voorlopig niet op tijd

In december werd een update uitgevoerd waarmee de problemen in de software verholpen hadden moeten zijn. Dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegenover NRC. Afgelopen maand bleek dat de locomotief nog steeds plotseling en onverklaarbaar tot stilstand komt. Volgens NS zijn daarmee zo’n tien ritten per week aangedaan, van de 1.600 die het bedrijf er per week uitvoert met de locomotieven in kwestie.

Zorgenkindje

De softwarefout veroorzaakt overlast voor reizigers, maar levert ook spoorproblemen op. Door plotseling stilstaande toestellen worden sporen geblokkeerd voor andere treinen, waardoor op andere trajecten ook vertraging kan ontstaan. De NS zegt opniew met de leverancier van de software, Bombardier, rond de tafel te willen om de softwarefout op te lossen, maar het bedrijf kan nog niet zeggen wanneer het weer een update zal uitvoeren.

De HSL-Zuid is al jaren het zorgenkindje van het Nederlandse spoor. Toen er aan de Fyra een einde kwam werd de geïmproviseerde, langzamere treindienst geïntroduceerd als alternatief. Uit een rapportage aan de Tweede Kamer uit 2017 bleek dat de punctionaliteit van de dienst onvoldoende was.