Nederland moet zich niet laten meeslepen in handelsoorlog VS

Het was een handelsconflict. En eigenlijk was dat al risicovol genoeg. Als twee grootmachten ruzie hebben over invoerheffingen en markttoegang en dat conflict niet bijtijds bijleggen, kan dat gevolgen hebben voor de rest van de wereld. Het conflict tussen China en de Verenigde Staten is nóg niet uit de hand gelopen, maar instellingen als het IMF hebben hun prognoses al naar beneden bijgesteld.

Maandag is de confrontatie in een nieuwe escalatiefase: de VS klagen het Chinese concern Huawei én een van de topmensen van het belangrijke technologieconcern op dertien punten formeel aan. Eerder eisten de VS al de aanhouding van de financieel directeur van Huawei, Meng Wanzhou, in Canada, waar ze onder huisarrest is geplaatst. Meng is de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei.

De VS beschuldigen Huawei en Meng van het stelen van Amerikaanse technologie, respectievelijk het overtreden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Medewerkers van Huawei zouden technologie van T-mobile hebben gestolen waarmee de schermen van smartphones getest kunnen worden. Daarnaast zou Huawei-dochter Skycom in 2013 apparatuur van het Amerikaanse Hewlett-Packard hebben aangeboden aan het Iraanse Mobile Telecommunication Co. Skycom zou bovendien een Amerikaanse werknemer hebben gehad en Huawei zou gelogen hebben over een belang in Skycom. Zowel Huawei als de Chinese overheid wijst de beschuldigingen van de hand.

De aanklacht zal het handelsconflict ongetwijfeld overschaduwen, zou vergaande gevolgen kunnen hebben voor een Chinees concern én zou er ook nog eens toe kunnen leiden dat een Chinese topvrouw in een Amerikaanse gevangenis belandt. Het handelsdispuut is daarmee definitief een geopolitieke krachtmeting tussen de wereldmacht VS en de opkomende macht China.

De Amerikaanse actie tegen Huawei kan ook gevolgen hebben voor Nederland. De VS willen dat bondgenoten Huawei weren van de markt voor 5G-internet, een van de ingrijpendste technologische ontwikkelingen voor de komende jaren. De VS, Australië en Nieuw-Zeeland hebben Huawei al geweerd uit vrees dat technologie van het bedrijf gebruikt kan worden voor spionage. Canada en het Verenigd Koninkrijk overwegen die stap. Daarnaast vrezen de VS dat Huawei te machtig wordt in de cruciale techsector. Maar Nederland is al begonnen met de aanleg van 5G, een samenwerking tussen T-Mobile en Huawei.

Het Chinese concern ontkent uit te zijn op geheimen en bestrijdt dat het een vooruitgeschoven post is van de Chinese overheid. Huawei is weliswaar in privéhanden, maar veel analisten gaan ervan uit dat het bedrijf een verzoek om medewerking van de Chinese autoriteiten niet kan weigeren. Dat gebeurt overigens ook aan Amerikaanse kant: het Amerikaanse technologie bedrijf Cisco heeft samengewerkt met de National Security Agency (NSA).

China is een autoritaire staat die met economische middelen systematisch werkt aan een invloedrijke positie in de wereld en die er niet voor terugdeinst de eigen bevolking te bespioneren. Maar Nederland, en de Europese Unie, moeten zich ook niet laten gebruiken als pion in een ondoordachte handelsoorlog van president Donald Trump. Vooralsnog is niet bewezen dat Huawei zich schuldig heeft gemaakt aan spionage. Ook dat maakt een formeel optreden tegen het Chinese bedrijf op dit moment bezwaarlijk, maar oplettendheid blijft geboden.

