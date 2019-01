Muziek, flipperkasten en een katheder aan het sterfbed

Ter gelegenheid van Poëzieweek 2019, die deze donderdag begint, verschijnt op de Achterpagina van NRC tot en met woensdag 6 februari doordeweeks elke dag een gedicht, uitgekozen en toegelicht door Ellen Deckwitz.

Haalt uw klaroen van zolder want het is weer Poëzieweek, de jaarlijkse goedmaker voor die grimmige januarimaand. Niet alleen zult u de komende dagen vanuit diverse kanten (radio, tv, het riool) overspoeld worden met gedichten, ook krijgt iedereen die in de boekhandel voor minstens 12 euro 50 aan poëzie koopt gratis het Poëziegeschenk. Er zijn slechtere remedies denkbaar tegen de winterdip.

Dit jaar is het geschreven door Tom Lanoye en in bovenstaand gedicht wordt het thema van deze Poëzieweek, vrijheid, uitgebreid belicht. Centraal staat de vraag waarmee het sterfbed het beste wordt getooid.

Met muziek, flipperkasten, of toch met een katheder? Het maakt niet uit, zolang op de dood maar muziek, actie en taal volgen. Vrijheid is hier de absentie van stilte. Weg met sleetse rituelen als bloemenleggen of kaarsjes branden, vier dat leven. Bij dit gedicht ontaardt het einde in een confetti van klanken en het ondermijnen van het gangbare, voor mij de essentie van de dichtkunst. Een bacchanaal aan betekenisbotsingen. Om de dood die in iedere cel sluimert te maskeren, misschien zelfs even te vergeten.

De engelenbak, 3.