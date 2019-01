Minder treinen vanwege sneeuw, vooralsnog rustige ochtendspits

Het KNMI heeft voor woensdag code geel afgegeven vanwege de verwachte sneeuwval. In Zeeland en Limburg viel vroeg in de ochtend al enkele centimeters sneeuw, maar Rijkswaterstaat spreekt vooralsnog van een rustige, normale ochtendspits.

Later op de dag trekt het winterse weer noordwaarts en krijgen ook het midden en noorden van Nederland te maken met sneeuw en dus met gladheid. De sneeuwval in het zuiden van het land heeft tegen de verwachtingen in tijdens de ochtendspits voor weinig oponthoud op de wegen en het spoor gezorgd.

De hevigste sneeuwval wordt gedurende de dag in Zeeland en Brabant verwacht, daar valt mogelijk tot vijf centimeter sneeuw. In het noorden wordt een tot drie centimeter sneeuw verwacht. De ANWB en Rijkswaterstaat gaan vooralsnog uit van een zware avondspits. Tot dusver is zo’n 903.000 kilo zout gestrooid, op de website van Rijkswaterstaat is te zien waar de strooiwagens actief zijn.

Minder treinen

Uit voorzorg rijden laat de NS 20 procent minder treinen rijden. Treinen die volgens de normale dienstregeling elk kwartier rijden, rijden nu veelal om het half uur. Op de trajecten Amsterdam en Den Haag, Den Haag Centraal en Utrecht en tussen onder andere Rotterdam en Utrecht rijden de hele dag minder intercitys. NS en ProRail waarschuwen bovendien voor langere reistijden en drukkere treinen.

Ook luchthaven Schiphol meldt woensdagochtend dat er kans is op vertragingen en annuleringen, al is het nog onduidelijk hoeveel vluchten door de sneeuwval getroffen worden.