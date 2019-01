Minder suiker en zout in tomatensoep uit de supermarkt

Kant-en-klare tomatensoep uit de supermarkt wordt steeds gezonder en duurzamer. Zeker in 40 procent van de soepen zit minder suiker en zout dan een jaar eerder, zo stelt de stichting Questionmark op basis van eigen onderzoek. Dat platform houdt een databank bij met de etiketten van meer dan 50.000 supermarktproducten, en legde de tomatensoepetiketten van 2017 en 2018 naast elkaar.

Questionmark vergeleek de etiketten van veertig soepen en concludeert dat de verpakkingen gemiddeld zo’n 8 procent zout bevatten. Dat de soepen in zak en blik er over het algemeen op vooruit zijn gegaan, is volgens Questionmark-directeur Charlotte Linnebank te danken aan een verkapte supermarktoorlog. Deze wordt niet op prijspeil uitgevochten, maar op het gebied van gezonde en duurzame producten.

Albert Heijn zette drie jaar geleden het mes in de suikerberg. Maar hoe dan?

Volgens de stichting is de soep van De Kleinse Soepfabriek de gezondste; die wordt onder meer bij Albert Heijn en Jumbo wordt verkocht. De tomatensoep California van fabrikant Struik bevat daarentegen 0,88 gram zout en ruim vier gram suiker per 100 milliliter soep - en komt daarmee als meest ongezonde uit de test.

De Consumentenbond waarschuwt al enkele jaren voor de hoeveelheid zout in supermarktproducten. In 2015 bevatten veel producten nog te veel zout, of waren vergeleken met een jaar eerder juist zouter geworden, zo schreef de Consumentenbond destijds in een rapport.