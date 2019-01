Mauritshuis onderzoekt echtheid twee eigen Rembrandts

Het Mauritshuis in Den Haag gaat onderzoek doen naar twee schilderijen uit de eigen collectie, om te achterhalen of ze wel of niet van Rembrandt zijn. Het gaat om Studie van een oude man (1650) en Tronie van een oude man (1630-31). Dat maakte museumdirecteur Emilie Gordenker woensdagmorgen bekend bij de presentatie van de museumactiviteiten in Rembrandtjaar 2019. Ook de directeuren van Rijksmuseum en Rembrandthuis (Amsterdam), Fries Museum (Leeuwarden) en Lakenhal (Leiden) waren in Den Haag, voor een gezamenlijke toelichting bij alle Rembrandt-tentoonstellingen in 2019, Rembrandts 350ste sterfjaar.

Lees ook: Mauritshuis verwerft schilderij van Rembrandts leermeester Pieter Lastman

Het Mauritshuis-onderzoek gaat plaatsvinden na afloop van de tentoonstelling Rembrandt en het Mauritshuis (31 januari tot en met 15 september). Daar zullen voor het eerst alle achttien schilderijen te zien zijn die ooit door het Mauritshuis zijn verworven als ‘echte Rembrandts’. Van die achttien zijn elf onbetwist, vijf bleken geen Rembrandts maar werden geschilderd door leerlingen, twee schilderijen zijn twijfelgevallen. De tentoonstelling heeft precies dat onderwerp als thema: hoe kwam elk van de achttien schilderijen in de collectie en waarom vielen sommige van hun ‘Rembrandt-voetstuk’?

De ‘studie’ en de ‘tronie’ werden eerder onderzocht, maar nu zullen de nieuwste technieken worden toegepast, aldus het Mauritshuis. Latere overschilderingen worden verwijderd. Het onderzoek gebeurt in het eigen restauratie-atelier, hoe lang het zal duren is niet bekend.