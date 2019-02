Logeren bij je sjieke tante

Buiten is het koud en schemerdonker. Binnen, in de warme vestibule van huize De Worp, worden we verwelkomd door de klanken van Blauwbaards Burcht van Bartók. De muziek komt uit een ouderwetse radio in de keuken. De bed & breakfast heeft met z’n geweien, opgezette fazanten en antieke geweren aan de muur veel weg van een jachtslot.

Pas de volgende ochtend ontmoeten we onze gastheer, Gerrit Komen. Een uitzondering, want hij ontvangt zijn gasten graag persoonlijk. Dan zet hij een pot verse koffie en begint een college over ‘zijn’ stad. Over de rijke geschiedenis , de bezienswaardigheden, de beste eetadresjes en de mooiste wandelingen.

We slapen in de Suite met Uitzicht op de Stad en het Park, onder de hoge nok van het dak. Dik groen tapijt, gebloemde gordijntjes, een houten ledikant met een wollen geruite deken, antieke fauteuils, een vergulde spiegel. Dat klinkt gedateerd, maar het is wel stijlvol gedateerd. Alsof je bij een sjieke oom en tante op zolder logeert.

Huize de Worp werd in 1928 gebouwd in opdracht van Gerrit Komen, grootvader van de huidige eigenaar en directeur van de Overijsselsche IJzergieterij en Machinefabriek. De villa was de jacht- en weekendcottage van de familie. Voor de deur ligt het oudste wandelpark van Nederland (1699), daarachter stroomt de rivier en dáárachter ligt de Hanzestad. Op nog geen 5 minuten wandelen vaart een pontje.

Als we de volgende ochtend kennismaken met de heer des huizes, begrijpen we nog beter waarom De Worp zo’n geliefd adres is. Het ontbijt, geserveerd op vintage Engels Willow-servies, is royaal. Maar de grootste attractie komt pas ná de croissants en gekookte eitjes: Komens college. Op onze tweede dag in Deventer kijken we heel anders naar die oude stenen.

Vanaf 87,50 euro voor een 2-persoonskamer