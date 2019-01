Krikke maakt dossier vreugdevuren openbaar

De Haagse burgemeester Pauline Krikke (VVD) gaat alle documenten over de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp van de afgelopen dertig jaar openbaar maken. Dat heeft ze woensdag in een brief aan de gemeenteraad toegezegd. Uit de documenten zal naar verwachting blijken wat door de jaren heen de exacte afspraken tussen gemeente en bouwers waren over volume en hoogte van de vuren.

Vorige week ontstond er tijdens een raadsvergadering commotie nadat Krikke het convenant – het document waarin de afspraken met de bouwers van de vreugdevuren vastliggen – openbaar had gemaakt, eveneens na aandringen van de gemeenteraad.

Grote vuurregen

Dat convenant bleek in 2016 te zijn ondertekend door onder anderen de vorige burgemeester en een vorige ploeg bouwers, en hoewel in het document staat dat het „alleen betrekking heeft” op die jaarwisseling, was het volgens Krikke „ieder jaar onverkort van toepassing” geweest. De bouwers van het Scheveningse vuur van afgelopen oudejaarsnacht, dat langs de boulevard voor een grote vuurregen zorgde, zeiden echter in het tv-programma De Hofbar dat zij het document nog nooit hadden gezien.

Krikke zei dat bovenop het convenant jaarlijks aanvullende afspraken waren gemaakt, onder meer over de locatie van het Scheveningse vuur en de breedte van de basis van de stapel. Maar, zo hield de oppositie in de gemeenteraad haar vorige week voor, waren er ook afspraken geweest over het volume? De bouwers zeggen dat zij zich aan een maximum van 10.000 kuub hout hebben gehouden. En waren de aanvullende afspraken schriftelijk vastgelegd of alleen mondeling gedaan? En kon de raad die in het eerste geval dan ook krijgen?

Niet ‘partje voor partje’

Op herhaaldelijke vragen van de oppositie antwoordde de burgemeester dat zij er „niets voor voelde partje voor partje” documenten vrij te geven omdat het volgens haar om de context gaat en het „dossier dertig jaar” beslaat. Bovendien, vond Krikke, moest „het onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) ruimte krijgen”.

De OVV gaat onder meer onderzoeken hoe de vuren zijn voorbereid, wat er tijdens oudjaarsnacht fout ging, en of er voor het vuur werd aangestoken, nog de beslissing tot afstel of uitstel had kunnen worden genomen. De OVV verwacht in het najaar met een conclusie te komen.

Nu maakt de burgemeester toch alles openbaar. Tegelijk met de OVV krijgt de gemeenteraad alle mailwisselingen, gespreksverslagen en afspraken tussen gemeente en bouwers te zien. Daarmee wil Krikke, zo schrijft ze, streven naar „maximale transparantie”.

De oppositie is blij met de openbaarheid. „Zo wordt eindelijk transparant welke eisen golden rond de vuurstapels”, zegt de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Robert Barker. Al vindt de PVV dat er nu te veel informatie wordt gegeven. „We vroegen slechts om de aanvullende afspraken”, zegt fractievoorzitter Sebastian Kruis. De kritiek op de burgemeester houdt aan. Onder meer CDA, PVV en PvdA vragen waarom Krikke nu wel alle documenten vrijgeeft. „Wat is er veranderd tussen donderdag en nu?”, zegt CDA-vicefractievoorzitter Daniëlle Koster.