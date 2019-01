Klimaatdebat geannuleerd door afwezigheid Dijkhoff

Zonder VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff geen debat over het klimaatakkoord. Dat was het standpunt woensdagmiddag van de voltallige oppositie en het gevolg was na tien minuten schorsing onvermijdelijk: het debat ging niet door.

De oppositie wilde Dijkhoff bij het debat betrekken, omdat hij eerder deze maand in een interview in De Telegraaf afstand had genomen van het klimaatakkoord. De coalitie wilde vooral over de inhoud van het akkoord spreken dat er in 2030 toe moet leiden dat de CO2-uitstoot gehalveerd is.

De oppositie, aangevoerd door PvdA-leider Lodewijk Asscher, kondigde direct aan om donderdag opnieuw een debat aan te vragen. En dan om de aanwezigheid van Dijkhoff te vragen. De vraag is dan of de coalitie daarmee instemt.

jesseklaver Jesse Klaver De coalitie heeft de ernst van de situatie niet door. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen ontlopen het debat over het Klimaatakkoord. Dat kan niet. Het klimaat zou de hoogste prioriteit moeten hebben. Wij bieden ze een nieuwe kans. Morgen vragen we een nieuw debat aan. 30 januari 2019 @ 16:57 Volgen

Partijen bepalen zelf wie ze afvaardigen

Kamervoorzitter Khadija Arib gaf direct na het verzoek van de oppositie aan geen invloed te hebben op de aanwezigheid van Tweede Kamerleden. Als een meerderheid dit eist kan een bewindsman naar de Kamer gevraagd worden, maar voor een (collega-)Kamerlid geldt dit niet.

Dijkhoffs partijgenoot Dilan Yeşilgöz-Zegerius zou bij het debat het woord voeren, maar uiteindelijk legde de coalitie zich neer bij de eis van de oppositie. Agnes Mulder van coalitiepartij CDA sprak van „een toneelstuk van de bovenste plank. Ik had hier graag over de inhoud gesproken.”

Ook de fractievoorzitters van de overige coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en D66 ontbraken bij het debat. Opvallend is dat zowel Sybrand Buma (CDA) als Gert-Jan Segers (ChristenUnie) woensdagochtend nog op de sprekerslijst stonden.