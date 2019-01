Kamer bespreekt coalitiedeal over kinderpardon

CDA: discretionaire bevoegdheid beter toetsbaar Het CDA krijgt nu veel vragen over de aanpassing van de discretionaire bevoegdheid die de coalitie wil doorvoeren. Nu ligt die bevoegdheid bij de staatssecretaris van Asiel, die uitgeprocedeerde asielzoekers bij schrijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning kan geven. Op verzoek van de VVD gaat deze bevoegdheid weg bij de bewindspersoon en is het voortaan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die bepaalt wie ervoor in aanmerking komt. Volgens Van Toorenburg is de discretionaire bevoegdheid zo beter "toetsbaar" en raakt de staatssecretaris uit de ongemakkelijke positie dat hij in het openbaar niet over zijn afwegingen rond de discretionaire bevoegdheid kan spreken. Toch vragen veel partijen zich af wat er in de praktijk nu precies verandert omdat de staatssecretaris wel politiek verantwoordelijk blijft voor de IND. Het nu bereikte akkoord leunt op de aanname dat het kinderpardon in de toekomst niet meer nodig is. De IND moet bij binnenkomst van asielzoekers de „schrijnendheid” van gevallen direct toetsen.

CDA licht draai toe, ziet nu 'evenwichtiger beleid' Het CDA heeft een bijzondere positie: de partij was lange tijd fel tegen verruiming van het kinderpardon, maar maakte anderhalve week geleden bekend daar nu tóch voor te voelen. CDA-woordvoerder Madeleine van Toorenburg legt uit dat er voor haar partij "relevante ontwikkelingen" waren die deze draai verklaren, zoals een rapport dat liet zien dat het uitzetten van 'gewortelde' kinderen "onverantwoord" is. Onze Haagse verslaggevers Floor Boon en Lamyae Aharouay reconstrueerden voor NRC hoe de CDA-fractie onder druk van een lobby vanuit de kerken en achterban zich liet ompraten. Volgens Van Toorenburg is er nu sprake van een "evenwichtiger beleid". Ze erkent dat het CDA zich onlangs nog fel uitsprak tegen het weghalen van de discretionaire bevoegdheid bij de staatssecretaris. Maar dat de bevoegdheid nu bij de IND komt te liggen en er zo "een gedepolitiseerde toets" komt vindt Van Toorenburg "een verbetering waarvan de VVD ons alsnog heeft kunnen overtuigen". Op een vraag van GroenLinks noemt Van Toorenburg het opnemen van minder oorlogsvluchtelingen "niet een hoogtepunt van dit akkoord".

Wilders valt SP aan op steun aan soepeler kinderpardon SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt het de deal rond het kinderpardon "fantastisch nieuws voor honderden kinderen die al jaren in onzekerheid zitten". Hij wordt direct aangevallen door Wilders, die de SP verwijt te coulant te zijn voor asielzoekers die ondanks afwijzingen hebben doorgeprocedeerd. Volgens Van Dijk valt kinderen niet te verwijten dat hun ouders verder procederen en duren de procedures sowieso te lang. Daarom kan zijn partij de versoepeling van het kinderpardon in tegenstelling tot de PVV steunen. Wilders noemt dat "slap gedrag". Net als GroenLinks heeft de SP vragen over het beleggen van de discretionaire bevoegdheid bij de IND. "Gaat de IND oordelen over de eigen beslissingen?", vraagt Van Dijk zich af. Hij noemt het opvangen van minder oorlogsvluchtelingen ook "een wrange uitruil".

GroenLinks: minder vluchtelingen opvangen is 'miezerige koehandel' Ook GroenLinks is "ontzettend blij" dat een grote groep gewortelde kinderen waarschijnlijk in Nederland kan blijven, zegt Kamerlid Bram van Ojik. Maar hij wil wel van staatssecretaris Harbers weten om hoeveel kinderen het nu precies gaat en op welke termijn zij duidelijkheid krijgen. Van Ojik heeft ook vragen over de discretionaire bevoegdheid om een afgewezen asielzoeker tóch een verblijfsvergunning te geven. Die ligt nu bij de staatssecretaris van Asiel, maar gaat volgens de nieuwe afspraken over naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). "Uiteindelijk maar één iemand verantwoordelijk voor de IND: de staatssecretaris. Je kunt zo'n beslissing niet aan een ambtenaar delegeren", zegt Van Ojik. Hij wil hier opheldering over van Harbers en wil ook weten hoe het in de praktijk zal werken dat de discretionaire bevoegdheid door de IND alleen in het begin van een procedure kan worden ingezet. Nu zet de staatssecretaris de bevoegdheid vaak in bij schrijnende gevallen die juist al heel lang in procedures zitten. Het "grootste bezwaar" voor GroenLinks zit bij de afspraak dat Nederland in internationaal verband minder oorlogsvluchtelingen opvangt: van 750 naar 500. Hij spreekt van "miezerige koehandel" en vraagt de coalitiepartijen: "Wie is er nu vandaag trots dat hij dat heeft uitonderhandeld?"

Denk: deze deal is natte droom voor VVD Denk voert als tweede het woord. Fractievoorzitter Farid Azarkan noemt het "geweldig nieuws" dat naar verwachting honderden kinderen toch in Nederland mogen blijven. "Zij hoeven niet meer in angst te leven, dat is een grote opluchting", aldus Azarkan. Volgens Denk is er ook "een keerzijde" en is er "een hoge prijs betaald" voor het compromis rond het kinderpardon. Hij hekelt wat hij als concessies aan de VVD ziet, zoals het afschaffen van het kinderpardon voor toekomstige gevallen en het feit dat Nederland minder vluchtelingen uit oorlogsgebied opneemt. "De uitkomst is een natte droom voor de VVD", vindt Azarkan. "Deze deal deugt niet, deze deal stinkt."

Wilders: soepeler kinderpardon 'feest voor illegalen' PVV-leider Wilders kraakt zoals verwacht het bereikte compromis tot op het bot af en richt zijn pijlen voor op de VVD. Hij noemt de VVD'ers "slappelingen en lafaards" die gecapituleerd zijn voor "linkse drammers". Wilders noemt de versoepeling van het kinderpardon "een feest voor illegalen". "De mensen in Afrika weten nu één ding: in Nederland komt er iedere keer wel weer een nieuwe pardonregeling door partijen die slappe knieën krijgen." Wilders hekelt VVD-fractievoorzitter Dijkhoff, die volgens de PVV'er ten onrechte heeft gezegd dat het regeerakkoord niet zou worden opengebroken. Volgens Wilders buigt de VVD voor "mensen die lak hebben aan regels, die de boel beliegen en belazeren". De PVV vreest dat de versoepeling van het kinderpardon "een enorme aanzuigende werking" zal hebben. Wilders voorspelt dat de kiezer op 20 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen "keihard" met de VVD zal afrekenen. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vraagt Wilders of de PVV ook niet blij is dat er voor nieuwe gevallen een einde komt aan het kinderpardon en de discretionaire bevoegdheid weggaat bij de staatssecretaris. Wilders reageert door te zeggen dat juist het CDA een draai heeft gemaakt op het kinderpardon. "Het is glashelder: het CDA tekent voor de verruiming van het pardon. Dat betekent dat het CDA illegaliteit beloont."

De hoofdelijke stemming ontaardde "door een menselijke fout" in chaos, dus moest opnieuw. PVV-leider Wilders kreeg uiteindelijk niet genoeg steun voor zijn voorstel om premier Rutte bij het debat te halen. 54 leden stemden voor, 74 tegen. Het debat gaat nu gewoon beginnen, met alleen staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) in vak K. Wilders mag als eerste het woord voeren.

Wilders wil fractievoorzitters en Rutte bij debat PVV-leider Geert Wilders begon het debat zojuist met een ordevoorstel: waarom zijn de fractievoorzitters en premier Rutte niet bij het debat, vraagt Wilders zich af. Hij wijst erop dat de politieke leiders de deal rond het kinderpardon hebben uitonderhandeld en daarom wil de PVV-leider ook met hen in debat. Wilders krijgt steun van de meeste oppositiepartijen, maar de coalitiepartijen vinden het niet nodig om de fractievoorzitters en de premier bij het debat te halen. In reactie daarop heeft Wilders om een hoofdelijke stemming gevraagd over de aanwezigheid van de premier, die zo direct zal plaatsvinden. Door de krappe meerderheid van de coalitie (76-74) is de vraag: is iedereen al aanwezig? Het gevolg is dat het debat wat later zal aanvangen, vermoedelijk ergens tussen 10.30 uur en 10.45 uur.

Waar op te letten tijdens het debat? Hoewel de coalitie een deal over het kinderpardon heeft bereikt, hebben veel partijen in het debat nog genoeg uit te leggen. VVD-staatssecretaris Mark Harbers en fractiewoordvoerder Malik Azmani hebben steeds gezegd dat het kinderpardon niet kon worden verruimd omdat dit zo in het regeerakkoord was afgesproken. Die verruiming komt er nu toch, waardoor honderden 'gewortelde' kinderen naar verwachting in Nederland kunnen blijven. De PVV en Forum voor Democratie zullen de VVD hier naar verwachting hard op aanvallen. Het CDA zal vooral de bijzondere draai die de partij maakte moeten toelichten. Waar CDA-leider Buma en woordvoerder Madeleine van Toorenburg lange tijd niets van verruiming van het kinderpardon wilden weten, waren zij anderhalve week geleden plotseling om. Onze Haagse verslaggevers Floor Boon en Lamyae Aharouay reconstrueerden hoe de CDA-fractie onder druk van een lobby vanuit de kerken en achterban zich liet ompraten. CDA, D66 én de ChristenUnie zullen door de linkse partijen worden aangevallen over het weghalen van de discretionaire bevoegdheid bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. CDA-voorzitter Ruth Peetoom zei onlangs nog toen de VVD dat voorstelde dat de liberalen "onverlaten" zijn die wilden "tornen aan de wortels van de rechtsstaat". ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind sprak van "in feite een verbod op barmhartigheid". Links zal deze partijen ook aanvallen op het feit dat Nederland minder vluchtelingen in UNHCR-verband opneemt: in plaats van 750 maar 500. Vluchtelingenwerk Nederland reageerde al boos dat dit niets met het kinderpardon te maken heeft.

Het debat over het kinderpardon begint om 10.15 uur. De meeste partijen kiezen ervoor hun woordvoerder en niet de fractievoorzitter af te vaardigen naar het debat met Harbers, maar namens de PVV voert leider Geert Wilders het woord en hij mag het debat ook aftrappen. Er staan in totaal dertien woordvoerders op de sprekerslijst: Nemr, de Iraakse jongen die bekend werd dankzij de documentaire Terug naar je eige land van tv-maker Tim Hofman, is blij met de nieuwe afspraken over het kinderpardon.