Kamer niet in debat over klimaatakkoord

Donderdag meer duidelijk Het is onduidelijk wanneer er nu wel een debat over het klimaatakkoord komt. De oppositie zal dit donderdag opnieuw aanvragen en de aanwezigheid van de coalitiefractievoorzitters eisen. De vraag is dan of de coalitie daarmee instemt. Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft de coalitie "de ernst van de situatie niet door": jesseklaver Jesse Klaver De coalitie heeft de ernst van de situatie niet door. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen ontlopen het debat over het Klimaatakkoord. Dat kan niet. Het klimaat zou de hoogste prioriteit moeten hebben. Wij bieden ze een nieuwe kans. Morgen vragen we een nieuw debat aan. 30 januari 2019 @ 16:57 Volgen Wij sluiten dit liveblog af, op het moment dat het klimaatdebat wél doorgaat houden we weer in een liveblog op de hoogte.

Klimaatdebat uitgesteld door conflict Het klimaatdebat gaat niet door. De coalitiepartijen kunnen of willen hun fractievoorzitter op dit moment niet afvaardigen. PvdA-leider Lodewijk Asscher "gelooft niet dat het helemaal doordringt" bij de "kibbelcoalitie" dat de oppositie met Dijkhoff en zijn collega's in debat wil, en niet met de specialisten. "Dit slaat helemaal nergens op", aldus Asscher. Wilders noemt zijn collega's van de coalitie "grote lafaards, alle vier." Strikt genomen heeft de coalitie gelijk, omdat D66 naar aanleiding van het concept-klimaatakkoord het debat al had aangevraagd vóór het interview van Dijkhoff in De Telegraaf. Maar dat interview ging wel over de inhoud van dat akkoord, dus de eis van de oppositie is ook te begrijpen. erikvderwalle Erik van der Walle Asscher en andere oppositieleiders willen nu geen debat, maar een nieuw debat met Dijkhoff. Grote eensgezindheid. 'Dit debat moeten we voeren met de chefs en en de premier', zegt Ouwehand van PvdD.. 30 januari 2019 @ 16:24 Volgen erikvderwalle Erik van der Walle Pikant is wel dat Segers (cu) en Buma (cda) vanochtend nog op de sprekerslijst voor dit debat stonden, maar werden vervangen door Dik en Mulder. 30 januari 2019 @ 16:31 Volgen

Oppositie: waar is 'aanzwengelaar' Dijkhoff? Net als bij het kinderpardon vanochtend vraagt de oppositie zich nu bij aanvang van het klimaatdebat af waar de fractievoorzitters van de coalitie zijn. PvdA-leider Lodewijk Asscher wil graag met Dijkhoff zelf over het interview in De Telegraaf in debat over "de schade die hij zelf heeft aangericht". Ook Jesse Klaver (GroenLinks) wil in gesprek met "de aanzwengelaar van dit debat". SP'er Sandra Beckerman valt hem bij: "Als je zulke grote woorden gebruikt, wees dan een echte man en kom hier." Kamervoorzitter Khadija Arib heeft nu tien minuten geschorst om overleg te voeren over het verzoek van de oppositie. Foto Bart Maat / ANP.