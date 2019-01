Indrukwekkend eerbetoon Premier League aan vermiste voetballer Sala

De Engelse voetbalclub Cardiff City heeft dinsdagavond samen met tegenstander Arsenal een eerbetoon gebracht aan de vermiste spits Emiliano Sala. Sala werd deze winterstop aangesteld, maar raakte onderweg van Frankrijk naar Engeland met zijn vliegtuig van de radar. Voorafgaand aan de eerste wedstrijd sinds Sala’s vermissing kleurde de tribunes van het Emirates Stadium even geel door de kaarten die de thuisclub op de stoelen had gelegd. Dat is een van de kleuren van Sala’s vorige club FC Nantes, en die van de narcis, de nationale bloem van Wales.

Aanvoerders Sol Bamba en Mesut Özil legden narcissen op de middenstip, en hier en daar lazen doeken ‘Once a Bluebird, always a Bluebird’. Als eerbetoon stond Sala nog in het programmaboekje voor de Premier Leaguewedstrijd. Ook op vijf andere competitiewedstrijden stonden publiek en spelers stil bij de vermissing.

De 28-jarige Argentijnse spits zou dinsdagavond zijn debuut maken bij zijn nieuwe Welshe club. Het weekend voor zijn laatste vlucht naar Cardiff nam hij afscheid van zijn oude ploeggenoten van FC Nantes. Toen het eenmotorige vliegtuigje met daarin piloot David Ibbotson en Sala op 22 januari Het Kanaal overstak, raakte rond 20.30 uur lokale tijd de luchtverkeersleiding van het eiland Jersey het contact met het vliegtuigje kwijt.

Na een grootschalige zoekactie staakten de Britse autoriteiten vorige week de zoektocht naar de twee vermisten. Daarop zette Sala’s familie een crowdfundactie op, om naar de vermisten te kunnen blijven zoeken. De crowdfundactie heeft nu al meer dan 290.000 pond opgehaald.