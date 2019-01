In de Bethelkerk brengt het kinderpardon verlossing

„God heeft de mens veranderd”, begint dominee Theo Hettema de laatste dienst, „en ik heb een hoop CDA’ers zien veranderen.” Afgeladen vol is het woensdagmiddag in de Haagse Bethelkerk, waar na 3.200 uur een einde komt aan het kerkasiel van de Armeense familie Tamrazyan. Vanaf het begin draaide het asiel, volgehouden door bijna duizend voorgangers, om de vijf gezinsleden – maar ver weg was de landelijke politiek nooit.

Drie maanden lang bivakkeerden Hayarpi (21), Warduhi (19), Seyran (15) en hun ouders in het kerkhuis, drie maanden werd de kerkdienst dag en nacht onafgebroken voortgezet. Eerder verbleef het gezin al een maand in de gereformeerde kerk in Katwijk en daarvoor zaten de Tamrazyans al negen jaar in de asielprocedure. „Het is negen jaar onzekerheid geweest”, zegt Hayarpi, „dus ik ben blij dat er nu recht is gedaan.”

Die opluchting is in de kerk bij alle aanwezigen te voelen. Als aan het eind van de dienst het brood, de wijn en het druivensap rondgaan, schudden de kerkgangers elkaar de hand. Ze zingen, feliciteren elkaar, sommigen pinken een traantje weg.

Dinsdagavond, toen bekend werd dat de coalitie een akkoord had bereikt over het kinderpardon, durfde nog niemand te juichen. De omslag kwam pas woensdagochtend, vertelt initiatiefnemer Derk Stegeman. Toen brachten telefoontjes met de onderhandelende partijen en het ministerie van Justitie en Veiligheid de „politieke verzekering” dat de familie mag blijven. Een verblijfsvergunning laat nog op zich wachten, maar hij durft op een goede afloop te vertrouwen voor de familie en vele anderen.

Het kinderpardon kwam tot stand met dank aan het kerkasiel, daarvan is de kapel overtuigd. Politici, onder wie ChristenUnie-Kamerleden Gert-Jan Segers en Joël Voordewind en CDA-voorzitter Ruth Peetoom, brachten – soms heimelijk, soms juist ruchtbaar – een bezoek aan de kerk, er was veelvuldig contact. „Alleen van de VVD hebben we niets gehoord”, merkt Stegeman op.

De invloed van de estafettedienst beperkte zich niet tot individuele politici. Al vroeg sprak de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), voorstander van een soepeler kinderpardon, haar steun uit voor het asiel. René de Reuver, scriba van de PKN, was een van de eerste voorgangers.

Verslaggevers en voorgangers uit de hele wereld spoedden zich in de maanden die volgden naar de kerk in Segbroek. Vorige week nog, zegt dominee en mede-initatiefnemer Hettema, citeerden mennonieten uit Ohio tijdens hun dienst uit de toespraken van Martin Luther King. Ze waren speciaal voor de gelegenheid overgekomen.

Wetenschappers presenteerden vorige maand in de kapel een rapport over de schade die kinderen ondervinden door een dreigende uitzetting. Dat rapport werd vervolgens door het CDA aangevoerd als belangrijkste reden om zich achter een ruimhartiger kinderpardon te scharen, waarmee een meerderheid voor zo’n voorstel geboren was en de coalitie in crisissfeer belandde. Met het dinsdag beklonken akkoord kwam een einde aan de onzekerheid van de regeringspartijen – en die van het gezin in de kerk.

„Je kunt niet in de kaarten van politici kijken”, zegt PKN-scriba De Reuver, als de Bethelkapel na de laatste dienst en een persconferentie leegdruppelt. „Maar zeker is dat deze dienst invloed heeft gehad, als een olievlek.”