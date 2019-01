Gemeentelijke heffingen stijgen, gemeenten begroten 10,2 miljard euro

In 2019 zullen we meer moeten uittrekken voor gemeentelijke heffingen. Deze gaan met 4,3 procent stijgen, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de gemeentelijke begrotingen. In totaal verwachten de gemeenten dit jaar 10,2 miljard euro te ontvangen uit de heffingen.

De stijging zit hem vooral in de duurder geworden reinigingsrechten, afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting (ozb) en rioolheffing. Deze vier zijn goed voor driekwart van de inkomsten die gemeenten verwachten te ontvangen uit heffingen. Het is voor het eerst in tien jaar dat de afvalstoffenheffing stijgt.

Ook verwachten gemeenten 928 miljoen euro meer binnen te krijgen uit parkeerheffingen: 101 miljoen euro meer dan vorig jaar. Vooral in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht moet men dieper in de buidel tasten voor een parkeerplek: deze gemeenten verwachten gemiddeld 22,5 procent meer inkomsten uit parkeerheffingen binnen te krijgen.

De toeristenbelasting is een andere post die meer geld in het laatje gaat brengen. Amsterdam verwacht 32 miljoen euro meer toeristenbelasting te kunnen innen, Rotterdam en Den Haag begroten beide stijgingen van 4 miljoen euro.