Federal Reserve wacht met nieuwe renteverhoging VS

De Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, heeft woensdag bekendgemaakt dat ze wil wachten met een nieuwe renteverhoging. In een verklaring zegt de ‘Fed’ het huidige monetaire beleid te willen handhaven. Met dit besluit verandert de Amerikaanse centrale bank van koers: in december verwachtte ze nog de rentes wel opnieuw te gaan verhogen.

maakte de Fed bekend bereid te zijn het tempo van de afbouw van de balans van ruim 4 biljoen dollar te vertragen – of de balans zelfs weer verder te vergroten – mocht de economische groei te veel vertragen, zoals momenteel in de VS en andere landen al gebeurt. Afgelopen maand zei Fed-voorzitter Jerome Powell nog dat hij zich zorgen maakt over de afzwakkende groei van de wereldeconomie.

De centrale bank heeft in het verleden, na het uitbreken van de financiële crisis in 2008, veel obligaties opgekocht die ze de afgelopen jaren weer van haar balans aan het halen was. Het opkopen van de obligaties was een crisismaatregel. Met het afbouwen van deze obligaties wilde de Fed terugkeren naar een ‘normale situatie’. Vanaf 2017, toen werd begonnen met de afbouw, slonk de balans maandelijks met zo’n 50 miljard dollar. Dit zorgde er indirect voor dat lenen duurder werd.

De nieuwe terughoudendheid van de Amerikaanse centrale bank zal president Trump waarschijnlijk verheugen, die afgelopen jaar steevast pleitte voor een stop op de renteverhogingen door de Fed. Het rentetarief is momenteel op het hoogste punt sinds de financiële crisis in 2008. De rente ligt nu tussen de 2,25 en 2,5 procent, nadat de Fed het rentetarief vorig jaar vier keer verhoogde.

In de verklaring zegt de Fed dat de Amerikaanse arbeidsmarkt blijft aantrekken en dat de economie gestaag blijft groeien. De werkeloosheid is de afgelopen maanden laag gebleven en het aantal banen is toegenomen. Daarom zegt de Fed af te willen wachten hoe de economie zich blijft ontwikkelen, voordat er een nieuwe renteverhoging of -verlaging wordt doorgevoerd. “In het licht van wereldwijde economische en financiële ontwikkelingen en gedempte inflatiedruk, zal het comité geduldig zijn”, aldus de verklaring.

Sinds 2015 verhoogt de Fed de rente stapsgewijs om oververhitting van de economie te voorkomen. Door de rente te verhogen wordt het duurder voor consumenten, bedrijven en investeerders om te lenen. Volgens Trump remt de verhoging van de rente de economische groei. Afgelopen jaar nam hij Fed-voorzitter Powell daarom verschillende keren onder vuur. Powell hield echter vol dat “politieke overwegingen geen rol zouden spelen” bij de besluiten van de Fed.

Op de beurzen is woensdag positief gereageerd op het rentebesluit. Al voordat het besluit naar buiten werd gebracht stonden de beurzen in de plus, daarna stegen de koersen nog verder.