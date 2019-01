Fanprotest tegen ‘dure’ concertkaartjes K-popgroep Blackpink

Ze bestaan nog geen twee jaar en ze hebben amper negen liedjes. De Zuid-Koreaanse meidengroep Blackpink komt nog maar net kijken. Toch staan ze in de Amsterdamse concertzaal Afas Live op 19 mei, werd deze week aangekondigd. Begrijpelijk: K-pop, de mierzoete mengvorm van rap, dance en pop uit Zuid-Korea, is ook in Nederland populair en Blackpink heeft met hun liedje ‘Ddu-Du Ddu-Du’ een internationale streaming-hit. Opmerkelijk is de ticketprijs, te koop vanaf 5 februari: 166,88 per persoon. Het is daarmee het duurste popconcert in Nederland in zeker drie jaar.

Het gaat hier niet om VIP-kaarten waar je drankjes, vervoer, overnachting en een voetmassage bij krijgt, maar de goedkoopste - enige - tickets voor dit concert. Teleurgestelde fans hebben op social media al tot een boycot van het conert opgeroepen.

De duurste tickets de afgelopen drie jaar (inclusief servicekosten) 1. Blackpink, 18-5-2019 Afas Live, €166,80 2. Eddie Vedder, 27/29/30-5-2017, Afas Live, €108,90 3. Eason Chan, 25-10-2017, Melkweg, €104,95 4. Charles Aznavour, Afas Live (toen Heineken Music Hall), 23-1-2016, €104,50 5. Charles Aznavour, Afas Live,, 3-3-2018, €104,50 6. The Rolling Stones, Gelredome, 15-10-2017, €104,50 7. Eagles, 1/3-6-2019, Ziggo Dome, €99,68 8. Joe Bonamassa, 29-4-2017, Ziggo Dome, €97,90 9. Guns N’ Roses, 12-7-2017, Goffertpark, €94,40 10. Guns N’ Roses, 4-7-2018, Goffertpark, €93,50 Bron: Podiuminfo.nl

Blackpink duurder dan de Amerikaanse popmuzikant Eddie Vedder, die in mei 2017 twee avonden in dezelfde zaal stond en waarvoor kaartjes 108,90 kostten. Dat onderzocht Podiuminfo.nl, een onafhankelijke concertenwebsite, op verzoek van NRC. Er worden regelmatig nog duurdere kaartjes verkocht, maar die zijn dan voor de betere plekken in de Johan Cruijff Arena en de Ziggo Dome, of voor VIP-pakketten waarbij je vaak een foto, handtekening, merchandise en een goede plaats krijgt. Dat kan enorm oplopen, met als uitschieter Metallica in de Ziggo Dome in 2017, waar fans voor de duurste VIP-tickets 2409 euro betaalden, ruim veertien Blackpinks. Maar bij Metallica kon je ook voor 50 euro een derderangs plekje krijgen, nog geen derde van een avondje Blackpink.

In vergelijking met de goedkoopste kaartjes voor aankomende concerten van sterren als Drake (Ziggo Dome, vanaf 66 euro), Take That (Afas Live, 77 euro), Bon Jovi (Goffertpark, 88 euro), Metallica (dit jaar in de Johan Cruijff Arena, 88 euro), en de Eagles (Ziggo Dome, 99 euro) is de Koreaanse act ongelooflijk duur.

Fanprotesten

Veel K-popfans is het te gortig. In K-pop-Facebookgroepen wordt opgeroepen het concert te boycotten, en er is een petitie gestart die organisator Mojo en Blackpink’s management YG Entertainment oproept om de ticketprijs te verlagen. „Dit komt hard binnen voor de fans”, zegt K-pop-liefhebber en mede-oprichter van Stichting Promotie Koreaanse Cultuur, Natasja van Knippenberg (27) uit Den Bosch. Ze is fan van Blackpink, maar blijft toch thuis op 18 mei. „Blackpink is leuk en getalenteerd, maar ook nog erg nieuw en ze hebben nog niet veel nummers. Ik ben wel naar [de Zuid-Koraanse jongensband] BTS geweest en ik betaalde voor VIP tickets 250 euro, maar zij hebben al zes albums.”

Patrick Pelle (26) uit Schiedam telde vorig jaar 200 euro neer voor K-popgroep BTS in de Ziggo Dome. „Ik wil ook wel naar Blackpink, maar voor een ‘rookie group’ vind ik dit te duur. Bij BTS kreeg je 27 nummers en een dikke dansshow, Blackpink heeft niet eens een volledig album.” Vanavond gaat hij naar K-Popband Day6 in The Box in Amsterdam. „Tachtig euro, eersterangs.”

Ook liefhebber Esmee Bult (18) uit Zwolle gaat niet. „We wilden met een groep van zes vrienden gaan, maar dan geven we 996 euro uit en willen we waarschijnlijk ook allemaal wel iets kopen, een lightstick of trui. En dan moet je ook nog vijf dagen van tevoren voor de deur gaan zitten om vooraan te kunnen staan, dat is way too much!”

Dure productie

Dat Blackpink duur is, dat vinden ze bij organisator Mojo ook wel. „Het is inderdaad een hoge ticketprijs. We zien dit soort prijzen wel vaker bij Koreaanse acts, die over het algemeen niet vaak buiten Azië touren”, zegt Alexandra Garton van Mojo. Volgens Garton is de tour van Blackpink simpelweg een erg dure productie: „Ze doen slechts vijf steden in Europa aan, dat maakt het productioneel enorm duur, wat uiteraard gevolgen heeft voor de ticketprijs. Het is niet te vergelijken met een tour met zeg twintig stops in Europa. Ook belangrijk is dat voor deze kleinere zaal geen andere, goedkopere rangen verkrijgbaar zijn, zoals bijvoorbeeld in de Ziggo Dome het geval is. Die zijn hier simpelweg niet.” Volgens Garton heeft het ook te maken met een ‘bepaalde positionering’ van dit soort acts. „Koreaanse concertorganisatoren hanteren in het algemeen, in Azië, hogere prijzen. Het is wellicht een cultuurverschil, zij vinden de prijzen in Europa heel laag.”

K-pop, de makkelijk in het gehoor liggende Koreaanse popmuziek met een beetje rap, een beetje dance en veel choreografie, doet het de laatste jaren goed in Nederland. Grote groepen als BTS en G-Dragon verkochten allebei in een zucht de Ziggo Dome uit (en allebei vanaf 66 euro), en Olympische fakkeldragers Monsta X stonden in de Afas Live (voor 55 euro). Allemaal komen ze uit de koker van grote entertainmentbedrijven als YG (dat ook achter Psy’s ‘Gangnam Style’ zat), Starship en Big Hit, het label van BTS. Niet erg verschillend van acts als de Spice Girls of Backstreet Boys: bedacht om snel een groot, jong publiek mee te bereiken. Maar dan in het YouTube-tijdperk.

Het Jeugdjournaal ging kijken bij BTS in Amsterdam:



YouTube-records gebroken

Dat lukt. Blackpink brak afgelopen zomer het YouTube-record van BTS voor aantal kijkers in 24 uur met ‘Ddu-Du Ddu-Du’. Het is een van de opvallendste namen op de poster van het grote, Amerikaanse popfestival Coachella (kaartje: 375 euro), waar ze op gelijke hoogte staan met Janelle Monáe, Weezer, Diplo en Solange. Ondanks hun beperkte repertoire van amper 32 minuten, spelen ze hun eerste shows in Europa meteen in echt grote zalen. In Londen zelfs in de Wembley Arena, vergelijkbaar met de Ziggo Dome. Onbekend is wat daar de ticketprijzen worden.

Ondanks de weerstand van fans tegen de bedragen, wordt verwacht dat tickets voor Blackpink op 5 februari snel uitverkocht zullen zijn. Anouk Geerligs (17) uit Overveen is één van hen. „Als je de performance van Blackpink vergelijkt met andere artiesten verbaast het mij niet dat het zo duur is. Hun show is een ingewikkelde en vermoeiende combinatie van zang en dans, dat doen ze met een geweldige vibe. Ik ben natuurlijk enorm fan, en ik begrijp wel dat mensen het heel prijzig vinden. Maar ik heb het er zeker voor over. Mijn ouders vinden het ook veel, maar vinden het prima. Ik moet het wel zelf betalen.”