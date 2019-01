Facebook blijft groeien, ondanks privacyschandalen

Wie het afgelopen jaar de ondergang van Facebook heeft aangekondigd, zit er behoorlijk naast. Ondanks alle privacyschandalen waar de techreus de laatste tijd mee te maken heeft gehad, blijft het bedrijf groeien. De omzet van Facebook is met 30 procent gestegen naar 16,9 miljard dollar (14,7 miljard euro) vergeleken met een jaar eerder, zo blijkt uit de woensdag bekendgemaakt kwartaalcijfers van de Silicon Valley-gigant van Mark Zuckerberg, meldt Bloomberg.

De nettowinst van Facebook is in het vierde kwartaal van oktober tot en met december met 61 procent gestegen naar 6,9 miljard dollar. De groei is aanzienlijk sterker dan verwacht werd. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg met 9 procent in vergelijking met vorig jaar naar 2,32 miljard. In Nederland is het aantal actieve gebruikers van Facebook vorig jaar overigens wel met 6 procent gedaald, bleek onlangs uit cijfers van Newcom. De waarde van de aandelen van het bedrijf stegen met 6,4 procent in het vierde kwartaal naar 160,12 dollar.

Facebook kwam afgelopen jaar sterk onder vuur te liggen nadat het ene na het andere privacyschandaal zich aandiende. Topman Mark Zuckerberg moest zich zelfs verantwoorden voor het Amerikaanse Congres. In maart werd bekend dat het omstreden databedrijf Cambridge Analytica toegang had tot persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen gebruikers van Facebook en die data gebruikte voor politieke beïnvloedingscampagnes. Het bedrijf was betrokken bij de verkiezingscampagne van Trump en bij de Brexit-campagne.

Deze zaak en nog allerlei andere privacyschandalen blijven het bedrijf achtervolgen. Eerder op woensdag haalde Facebook zelfs nog het nieuws met een schandaal: het bedrijf zou sinds 2016 gebruikers hebben benaderd en betaald om een app te installeren die vrijwel al het telefoongebruik kon inzien.