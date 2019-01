Duitsland stelt groeiprognose flink naar beneden bij

Het Duitse ministerie van Economische Zaken heeft de groeiverwachting voor 2019 naar beneden bijgesteld. De prognose voor de groei van het bruto binnenlands product daalt van 1,8 procent naar 1 procent. Dat blijkt uit het economisch jaarverslag dat woensdagochtend is gepubliceerd.

De genoemde oorzaak is een ‘ongunstige mix’ van internationale ontwikkelingen op het gebied van handel en belastingen. Daar komt bovendien de onzekerheid over de gevolgen van de Brexit nog bij. De diverse handelsconflicten en toegenomen fiscale concurrentie vanuit de Verenigde Staten worden specifiek genoemd door het ministerie. De VS voerden onder president Trump eind 2017 de grootste belastinghervorming in ruim dertig jaar door, waardoor onder meer de belasting voor grote bedrijven werd verlaagd.

Lees ook: IMF ziet wereldeconomie dit jaar verder vertragen.

De afkoeling van de Duitse economie raakt ook de Nederlandse economie. Nederland exporteert jaarlijks voor ruim honderd miljard euro aan goederen naar Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Naast grote hoeveelheden groente, fruit en elektronische apparaten levert Nederland ook veel halffabricaten aan onze oosterburen.

In lijn met IMF

De afnemende groeiverwachting is in lijn met de tussentijds aanpassing van het Internationaal Monetair Fonds. Dat stelde vorige week maandag dat de wereldeconomie meer vaart verliest dan in oktober vorig jaar werd verwacht.

Volgens het IMF vertraagt met name de economie in de eurozone. Wat betreft Duitsland verlaagde het de groeiverwachting voor 2019 met 0,6 procentpunt naar 1,3 procent. Naast de besluiteloosheid rond Brexit en de oplopende spanningen in de handelspolitiek, die voor meer en hogere invoertarieven kunnen zorgen, signaleerde het IMF daarbij ook de toenemende hoge schulden die zowel overheden als bedrijven en burgers wereldwijd hebben.