Doen alsof

Op weg naar station Sloterdijk voor een gezinsuitje ziet onze dochter van twaalf de bekende witte ribbeltegelroute. Ze doet haar ogen dicht en loopt voorzichtig tastend over het ribbelpaadje. „Waarom doe je dat?” vraag ik.

„Ik doe alsof ik blind ben”, is haar antwoord. Haar oudere broer van zestien ziet een buitenkans en gaat even verderop op de ribbels in de weg staan. Dichterbij gekomen ruikt dochterlief onraad, opent haar ogen en roept dat hij aan de kant moet. Hij reageert niet. Ze roept iets harder. Geen reactie. Ze schreeuwt boos: „Waarom ga je niet aan de kant?!”

„Ik doe alsof ik doof ben.”