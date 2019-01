De kinderen vinden moeder liever

Moeder: „Ik heb een tweeling van 5, en een kind van 3. Alle drie de dochters hebben een voorkeur voor mij. Buiten willen ze alle drie mijn hand vasthouden, alleen ik mag helpen met aankleden, aan tafel willen ze alle drie naast mij zitten. Daardoor raakt mijn man weleens geïrriteerd.

„Hij is ontzettend leuk met de kinderen; doet spelletjes met ze, tekent met ze. Het kan een rol spelen dat hij Engelstalig is, en mijn kinderen beter zijn in Nederlands en Duits, de taal van het land waar we wonen. Hoewel we allebei fulltime werken, zorg ik meer voor ze. Ik ontbijt altijd met ze, omdat ik meer hecht aan gezond eten. En ik breng ze meestal naar bed, en lees dan nog even voor.

„Bovendien is zijn opvoedstijl iets strenger en consequenter; ik ben meer van het compromis. Als ik een paar dagen weg ben, is er geen probleem, dan doet hij al die dingen met ze, en hangen ze alle drie aan hem als ik terugkom. Maar hij staat wel op de tweede plaats. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ze minder mamakindjes worden?”

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma voorleggen? Mail uw vraag naar opgevoed@nrc.nl

Doe de opvoeding zo veel mogelijk samen

Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog.

Marga Akkerman: „In de voorbeelden van moeder komt vader in een uitzonderingspositie terecht: qua taal, qua aanwezigheid en qua aanpak. Vader lijkt door deze voorbeelden vooral vader als het hem uitkomt, en wanneer moeder hem daarvoor toestemming geeft. Dan is het niet gek dat de dochters hun moeder zien als dichtbij en hun vader als meer op een afstand.

„Vergelijk het met de situatie waarin een vader en de kinderen dezelfde taal spreken, samen aan het ontbijt zitten, ouders dezelfde Nederlandse opvoedcultuur hebben, en het heel gewoon vinden om om de beurt voor te lezen. Dan is er meer overeenkomst en gelijkwaardigheid tussen de ouders zichtbaar en zal er minder voorkeur voor één ouder zijn.

„Drie kinderen ervaren altijd meer concurrentie om de ouders dan twee. Dan hebben we hier ook nog te maken met tweelingzussen die vaak reageren als één blok. En jongere kinderen doen weer na hoe oudere kinderen zich gedragen. Hier richt de focus zich dus op die ene beschikbare ouder. Extra argumenten om de opvoeding zoveel mogelijk samen te doen. Dat wil zeggen dat vader mee ontbijt, en om de dag voorleest in zijn eigen taal.”

Overeenstemming over de regels in huis

Nicole Lucassen is als pedagogisch wetenschapper verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij promoveerde op de rol van vaders in het gezin.

Nicole Lucassen: „Als ouders het eens zijn over de opvoeding en elkaar daarin ondersteunen en de ruimte geven, vormen vader en moeder een team en zijn de kinderen minder geneigd de ene boven de ander te verkiezen.

„Het begint met overeenstemming over de regels in huis. Het helpt voor de teamvorming als ouders samen afspraken maken over wat ze belangrijk vinden, bijvoorbeeld over gezonde voeding en bedrituelen. Die regels zouden ze allebei moeten uitdragen. Als jullie voorlezen voor het slapen gaan belangrijk vinden, is het aan te raden dat ook vader dat doet.

„In die afspraken moeten ouders elkaar ten overstaan van de kinderen ondersteunen. Uit onderzoek blijkt dat als vaders zich door moeders bekritiseerd voelen, ze zich minder betrokken voelen bij de opvoeding, en zich minder betrokken gaan gedragen.

„Het derde punt is de ruimte die ouders elkaar geven in de opvoeding. Hier lijkt vader pas de ruimte te krijgen als moeder weg is. Maak met de kinderen duidelijke afspraken: vanavond doe ik jullie in bad, en brengt pappa jullie naar bed.”