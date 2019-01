Celstraffen geëist tegen familie die heroïne verstopte tussen paprika’s

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag celstraffen tot negen jaar geëist tegen elf mannen en een vrouw die op grote schaal heroïne zouden hebben geproduceerd. Het gaat om vier broers, een van hun zoons, een van hun ex-vriendinnen, een zwager en vijf mannen die geen familie zijn. Volgens justitie gebruikte het ‘familiebedrijf’ een tuinbouwbedrijf als dekmantel, de drugs zouden geproduceerd zijn in een lab waar ook paprika’s groeiden.

Twee van de broers worden door justitie gezien als de aanstuurders van het bedrijf, tegen hen eiste het OM negen en acht jaar celstraf. Tegen drie mannen die verantwoordelijk zouden zijn voor het koken van de heroïne is zes jaar cel geëist. De overige verdachten, die “op verschillende manieren ondersteunend waren”, hoorden zes maanden tot vier jaar celstraf tegen zich geëist worden.

Twee miljoen

Justitie vindt de lange celstraffen gepast vanwege “het zeer schadelijke karakter” van heroïne. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de drug, samen met crack, alcohol en tabak, de meest schadelijke vanwege de vele fatale overdoseringen.

De paprika-dekmantel hielp de mannen om onopvallend in grote hoeveelheden grondstoffen te bestellen voor de heroïneproductie. Overdag werd in het tuinbouwbedrijf gewoon gewerkt, als het normale personeel naar huis was kwam een groep mannen om de heroïne te maken. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe mannen in beschermende pakken of met mondkapjes naar buiten kwamen.

Het is onduidelijk hoeveel drugs de groep precies heeft geproduceerd. Het OM schat dat er zeker tachtig kilo heroïne is gemaakt, met een straatwaarde van ongeveer 2 miljoen euro.