Oud-bestuurders en RvC-leden Imtech gedaagd door beleggers

Veertien voormalig bestuurders en commissarissen van technisch dienstverlener Imtech zouden voor de rechter worden gesleept door een groep particuliere beleggers. Zij voelen zich misleid door de bestuurders en toezichthouders van het bedrijf dat in 2015 failliet ging. Het Financieele Dagblad zag de dagvaarding in. Juridisch adviseur Pieter Lijesen bevestigt aan NRC deze verstuurd te hebben.

In dat document staan onder meer de namen van bestuursvoorzitters René van der Bruggen en Gerard van de Aast, en financieel bestuurders Boudewijn Gerner en Hans Turkesteen staan. Ook (president-)commissarissen Rudy van der Meer, Kees van Lede en Frans Cremers worden volgens het FD gedaagd, net als bestuurder Paul van Gelder. Bij juridisch adviseur Pieter Lijesen, die de beleggers bijstaat, hebben zich bovendien al 1.100 andere gedupeerden gemeld.

Imtech kwam in 2013 financieel in de problemen. Hoe kon het zover komen met de voormalig beurslieveling?

Pools pretpark

De van oorsprong Nederlandse multinational Imtech kwam in 2013 in de problemen na een fraudegeval in Polen, waar zeker honderd miljoen euro verlies werd geleden bij de aanleg van een pretpark. In Duitsland kwam kort daarna een groot boekhoudschandaal aan het licht, waardoor Imtech honderden miljoenen euro’s af moest schrijven en aan beurswaarde verloor. Als gevolg daarvan vroeg eerst de Duitse dochter van Imtech faillissement aan. Imtech verloor het vertrouwen van banken en beleggers, waarna het gehele concern in 2015 failliet ging.

Voor Van der Bruggen en Gerner is het de tweede keer dat ze persoonlijk de gevolgen merken van het faillissement van Imtech. Zij kregen beiden een boetevan meer dan één miljoen euro van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), voor een jubelend persbericht dat ze in 2012 rondstuurden over het verlieslijdende pretpark in Polen. Vorig jaar verloor het duo een hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Dat de twee die boete moesten betalen, maakt dat adviseur Lijesen zich des te zekerder voelt van zijn zaak.