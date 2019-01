Alle alter ego’s van Future komen bij elkaar

Ondanks dat hij zelf pas zeven jaar geleden debuteerde, wordt Future door de nieuwste golf hiphopartiesten uit Atlanta al als vader gezien. Met zijn karakteristieke stemgeluid stelde hij zijn vele alter ego’s voor aan de wereld: Pluto, Super Future, Future Hendrix et cetera. Op zijn zevende album The Wizrd komen ze allemaal bij elkaar.

Nu hij van de lean (hoestdrank met frisdrank) af is, heeft hij besloten om zijn hele discografie te mêleren in een plaat. En hoewel hij goed hits kan maken, heeft Future vaak ook nietszeggende tracks op zijn albums en mixtapes staan. Ook nu. Het zou geen schande zijn als hij nummers als ‘Sick To The Models’, ‘Goin Dummi’ en ‘Faceshot’ had geschrapt.

Er zijn donkere nummers, waarin hij zijn problemen benoemt en liedjes waarin hij lekker opschept over zijn carrière. Future serveert de inhoud slim in hoofdstukken. Zo vloeit het album fijn van track naar track en zijn zelfs die paar missers te verwaarlozen.