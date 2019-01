Akkoord over verdeling opvarenden Sea Watch

Italië heeft met zes EU-lidstaten een akkoord bereikt over de verdeling van de 47 migranten aan boord van reddingsschip Sea Watch 3. Dat heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte woensdag gezegd tegen het Italiaanse persbureau Ansa. De migranten worden verdeeld over Duitsland, Frankrijk, Portugal, Roemenië, Malta en Luxemburg.

Conte spreekt de verwachting uit dat het akkoord in de loop van woensdag geformaliseerd wordt en groen licht krijgt. Dan mogen de migranten aan land in Sicilië, waar ze de nodige medische zorg, voedsel en water krijgen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verplichtte Italië woensdagochtend die taken op zich te nemen, na een klacht van bemanningsleden en opvarenden van Sea Watch 3. Eenmaal van boord reizen de migranten eerst af naar de kuststeden Messina en Pozzallo, en van daaruit naar een van de zes deelnemende landen.

Terwijl de discussie over hen nog in volle gang was, wachtten de migranten op Sea-Watch 3 op zee (fotoserie)

Sea Watch 3 ligt voor de tweede keer in korte tijd stil voor de kust van het Italiaanse Sicilië. De van origine Duitse stichting Sea Watch redt migranten die schipbreuk lijden op het moment dat ze per rubberboot de Middellandse Zee over proberen te steken. Vicepremier Matteo Salvini beticht de organisatie echter mee te werken aan mensensmokkel.

Nederlandse vlag

Het schip vaart onder Nederlandse vlag en dus had de regering van premier Conte in eerste instantie aan Nederland verzocht de 47 migranten op te nemen. Dat weigerde het kabinet.

Nederland heeft de eerste keer dat Sea Watch 3 werd tegengehouden bij Sicilië zes migranten opgenomen. De afgelopen week is overleg gevoerd tussen Italië en een aantal landen. Premier Conte brak daarvoor deze week een bezoek aan Cyprus af. Hij vergaderde in de nacht van dinsdag op woensdag nog mee.