5,5 jaar cel en tbs voor huisarts om misbruik minderjarige meisjes

De rechtbank in Den Haag heeft een 38-jarige huisarts veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Dat schrijft persbureau ANP. De man uit Leiden werd in 2017 opgepakt omdat hij jarenlang zijn dochtertje en tien andere minderjarige meisjes had misbruikt.

Het misbruik vond plaats in de huisartspraktijk waar hij ook filmpjes van de jonge patiëntes maakte. Daarom beschuldigt het OM hem naast de ontucht ook van het maken en bezit van kinderporno. Thuis misbruikte Maarten B. vriendinnetjes van zijn dochter, met wie hij ontucht pleegde sinds zij twee jaar oud was.

Bijna alle aantijgingen die het Openbaar Ministerie tegen de verdachte aandroeg, achtte de rechtbank bewezen. Volgens de rechter kon één geval niet worden bewezen. Daarom valt de straf een half jaar lager uit dan de zes jaar die het OM twee weken geleden eiste. Het opgelegde beroepsverbod van vijf jaar valt wel fors lager uit dan de eis van het OM, die om een beroepsverbod van elf jaar had gevraagd.