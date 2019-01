1,5 jaar rijontzegging voor rapper Boef voor te snel rijden

Sofiane Boussaadia, beter bekend als rapper Boef, mag anderhalf jaar geen autorijden. Bovendien moet de 25-jarige rapper een bedrag van 6.500 euro betalen aan een fonds vanwege twee snelheidsovertredingen uit 2016. Dat heeft de kantonrechter in Breda woensdag bepaald.

Op filmpjes die de artiest ongeveer twee jaar geleden op sociale media plaatste, was te zien hoe hij met bijna 300 kilometer per uur over de snelweg reed. Binnen de bebouwde kom van Brabant reed hij 165 kilometer per uur. “Uiterst gevaarlijk”, oordeelde de rechter.

Boef kreeg voor zijn rijgedrag een rijverbod van dertig maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. De boete moet de rapper betalen aan een fonds voor verkeersslachtoffers. De rechter hield bij de uitspraak rekening met de voorbeeldfunctie die de artiest heeft.

Twee weken geleden had justitie behalve een rijverbod van 2,5 jaar ook een voorwaardelijke celstraf tegen Boef geëist. Het Openbaar Ministerie noemde het toen “een wonder” dat er geen ongelukken zijn gebeurd.

Veel bekeken

Op het filmpje uit 2016 is niet te zien dat Boef zelf achter het stuur zit. Wel komen uitslaande snelheidsmeters op een dashboard van een Audi in beeld. Het filmpje werd online zeker 1,5 miljoen keer bekeken.

De Audi uit de desbetreffende video werd in beslag genomen. Uit rittenregistratie bleek toen dat er met de auto meer snelheidsovertredingen waren begaan. Volgens justitie was het aannemelijk dat het filmpje geplaatst op Boefs sociale media, beelden bevatte van de rapper zelf achter het stuur. Boefs advocaat ging niet met die lezing akkoord, maar de rechter besliste in het voordeel van de aanklagers.

De artiest zelf noemde het tijdens het proces oneerlijk dat hij werd vervolgd voor zijn rijgedrag, maar de anderen in het filmpje niet. Verder zei hij te hebben geleerd van zijn fouten.