Zeven doden en twintig gewonden bij aanslag Jemen

Bij een bomaanslag in het zuidwesten van Jemen zijn maandagavond (lokale tijd) zeven doden en zeker twintig gewonden gevallen. De bom, die afging op een markt in de stad Mokka, werd door de aanslagpleger op een motor op afstand tot ontploffing gebracht, schrijft persbureau AFP.

Volgens de autoriteiten is de aanslag in Mokka nog niet opgeëist. Een medewerker van een tv-zender uit Abu Dhabi kwam bij de bomaanslag om het leven. Een collega-journalist raakte gewond, bevestigde de Jemenitische minister van Informatie Muammar al-Iryani.

De havenstad Mokka, gelegen aan de Rode Zee, werd in 2018 belegerd door een internationale coalitie bestaande uit onder meer Saoedi-Arabië en de Emiraten die de Jemenitische president Hadi steunen. Voor die tijd was de stad in handen van de shi’itische Houthi-rebellen die op hun beurt worden gesteund door Iran. Het conflict in Jemen is al bijna vier jaar aan de gang, en is volgens de Verenigde Naties een van de grootste humanitaire noodsituaties ter wereld.

In juni 2018 ontstonden gevechten in Hodeida, een belangrijke havenstad met 600.000 inwoners, waardoor miljoenen inwoners van Jemen werden bedreigd met voedseltekorten. Driekwart van de voedingsmiddelen komt namelijk via Hodeida het land binnen.

