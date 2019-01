Zesde verdachte aangehouden voor viervoudige moord Enschede

Een 38-jarige vrouw uit Breda is maandagochtend aangehouden voor betrokkenheid bij de viervoudige moord in Enschede, afgelopen november. Dat meldt de politie dinsdagochtend.

De politie denkt dat de vrouw een rol heeft gespeeld bij de aanschaf van de gebruikte vuurwapens. Vorig week werden twee mannen, van 71 en 32 jaar, uit Sint Willebrord ook gearresteerd voor het leveren van wapens.

Door de aanhouding van de vrouw zitten er nu in totaal zes verdachten vast voor betrokkenheid bij dit misdrijf. Eind november werden twee mannen uit Hengelo en een andere verdachte uit de regio Twente aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van de vier mannen.

De politie trof de vier slachtoffers, tussen de 27 en 62 jaar oud, op 13 november aan in een bedrijfspand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. Twee van hen waren bekenden van de politie, die eerder in het pand een hennepkwekerij oprolde.