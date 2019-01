Tweede Kamer: kind moet dubbele achternaam kunnen krijgen

Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt het mogelijk om kinderen de naam van zowel de vader als de moeder te geven. Een motie van Vera Bergkamp (D66) haalde dinsdag, tegen het advies van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) in, een meerderheid in het parlement. De regering komt dit jaar met een wetsvoorstel om ouders de kans te geven hun kind een dubbele achternaam te geven.

De motie werd gesteund door de VVD, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus en Denk. Minister Dekker vond de naamkwestie niet urgent genoeg om het op korte termijn aan te passen. Ook waarschuwde hij van “beperkte ambtelijke capaciteit”.

Discussie loopt al langer

Een kind dat wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen een man of vrouw krijgt nu automatisch de achternaam van de vader. Sinds 1998 is het bij wet mogelijk om een kind de naam van de vrouw te geven, in 2016 kreeg slechts 8,7 procent van de kinderen de achternaam van de moeder. Het VN-comité voor bestrijding van vrouwendiscriminatie vroeg Nederland in 2001 al om het namenrecht te wijzigen. De manier waarop getrouwde vaders automatisch verzekerd zijn dat hun naam wordt doorgegeven, is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

De discussie over de mogelijkheid van een dubbele achternaam, loopt al langer. In 2009 stelde toenmalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) een werkgroep in die na een onderzoek aanbevelingen deed om het Nederlands naamrecht te moderniseren. Zij adviseerden toen om een dubbele achternaam mogelijk te maken (pdf). Andere landen zoals Frankrijk, Duitsland en België staan een dubbele achternaam al langer toe. In Spanje krijgen kinderen traditioneel de achternaam van de vader en moeder.

Begin januari werd met een petitie opnieuw de aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van een dubbele achternaam. Meer dan 10.000 mensen ondertekenden de petitie.