Toch liever geen pistool op je wang

„Volgens mij heb je drie mensen vermoord”, zei een man tegen Mitchell Cecilia (22) tijdens het uitgaan, kijkend naar de tatoeages op Cecilias gezicht. Een pistool en een teken met drie strepen, die samen lijken op de letter M. „Ik moest er om lachen, want zo ben ik helemaal niet.”

Toen kon hij er nog om lachen, maar inmiddels heeft Cecilia geregeld last van de reacties op zijn tatoeages. Hij heeft ze ook op zijn nek en handen, onder meer meerdere schedels. Mensen kijken naar hem als iemand met weinig goeds in de zin. „Als ik op straat loop, loopt iedereen altijd met een boog om me heen, ook jonge mensen.” Hij is werkloos, en solliciteren doet hij niet meer want hij „wordt toch niet aangenomen”.

Het aantal tattooshops in Nederland is sterk gegroeid: van zo’n 450 in 2009 tot bijna 1.200 in 2017. Andy Han ziet steeds vaker dat jongeren spijt krijgen van een opvallende tattoo. Han heeft een laserpraktijk – hij lasert tattoos weg. Zijn vrouw heeft een tattooshop. „Jongeren zien hun idolen met tattoos in het gezicht of op de handen en denken dat dat maatschappelijk geaccepteerd is. Wat ze niet begrijpen, is dat die mensen financieel onafhankelijk zijn.”

Spijt

Toen Han de vijftig passeerde en „iets voor de maatschappij” wilde doen, zette hij met zijn vrouw de stichting Spijt van Tattoo op. Mensen met een bijstandsuitkering en met tattoos in hun gezicht, nek of handen, kunnen ze gratis laten weglaseren. Als tegenpresentie vraagt Han hun om mee te werken aan een documentaire die hij op scholen willen laten zien. „We hopen dat tieners twee keer nadenken voor ze zo’n tattoo laten zetten.” Maandag begon hij met de laserbehandelingen.

Vallery Straub (23) heeft een tatoeage in haar nek en meerdere aan de zijkanten van de vingers van haar linkerhand. De woorden op haar hand, endless love, always, geloof, hoop, liefde, en freedom heeft ze op haar negentiende zelf thuis gezet nadat de relatie met de vader van haar zoontje werd verbroken. „Ik wilde hem en mijzelf laten zien dat hij de enige voor me was. Nu heb ik daar spijt van. Ik was toen depressief en afhankelijk door borderline.” Inmiddels is Straub in therapie geweest. Maar niet voordat ze een relatie was begonnen met een andere hobby-tatoeëerder, die het woord queen op haar nek tatoeëerde. „Ik wilde laten zien hoeveel ik had overwonnen.”

Depressief

Ook met Mitchell Cecilia ging het niet goed toen hij zijn gezicht liet tatoeëren. Hij begon toen hij zeventien was met een tatoeage op zijn nek. „Ik was erg depressief en had duistere gedachten. Ik verdiepte me in de onderwereld en Satan.” De M op zijn wang staat voor de 666 van de duivel. „Ik had me daar niet in moeten verdiepen. Ik geloof gewoon in God.”

Toen hij bijna een jaar geleden een dochtertje kreeg, veranderde hij. „Ik wil niet dat zij last krijgt van mijn keuzes. Als ik klaar ben met de behandelingen, is zij drie. Ik wil niet dat ouders van andere kinderen zeggen dat ze niet met haar mogen spelen vanwege mijn tatoeages.”

Naasten van Cecilia en Straub vonden de tatoeages te ver gaan. Straub: „Ze waren toen nog inktzwart en ik hield van zwarte stilettonagels. Dat stond heel mooi bij elkaar. Ik was echt de rebel van mijn vrienden groep.” Inmiddels zijn de tatoeages blauwgroen en „passen ze gewoon niet meer bij me.”

Mensen kijken

Ook zij ondervindt dat lang niet iedereen de tatoeages accepteert. „In de tram zie ik mensen kijken. Bij sollicitaties word ik vaak uitgenodigd voor gesprekken, maar na een gesprek bellen ze niet meer terug. Twee keer hebben ze gezegd dat het door de tattoos kwam.” Toen Vallery bij een fastfoodketen werkte, verborg ze haar nektatoeage onder een pleister. „Maar bij mijn handen kan dat niet. Ik bedekte ze met foundation, maar dat verdwijnt bij het handen wassen. Toen mijn baas ze zag, moest ik weg.”

Straub kon de tatoeages niet weghalen, omdat laseren veel duurder is dan een tattoo laten zetten. Neem een getatoeëerde ster, zwart ingekleurd: het zetten kost zo’n 80 euro, het weghalen zeker 500 euro, zegt bedrijfsleider Ralph Moelker van het Rotterdamse Tattoo Bob. Vallery Straub heeft een love is suicide-tatoeage op haar onderarm. „Ook die stamt uit een donkere periode. Als ik ooit geld heb, gaat-ie meteen weg.”