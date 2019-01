Paul Jansen van De Telegraaf stapt uit bestuur Genootschap van Hoofdredacteuren

Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf, is uit het bestuur van het Genootschap van Hoofdredacteuren gestapt. Aanleiding is een verklaring van voorzitter Marcel Gelauff (NOS Nieuws) over Ans Boersma. De Turkije-correspondent van Het Financieele Dagblad werd op 17 januari Turkije uitgezet.

Gelauff verklaarde die dag namens het Genootschap „geschokt” te zijn. Hij schreef: „Dit is een nieuwe, pijnlijke en trieste illustratie van hoe in Turkije met de journalistiek en persvrijheid wordt omgegaan.” Volgens Jansen gat Gelauff de verklaring zonder het bestuur te raadplegen. Jansen betoogt in zijn column in De Telegraaf dat Nederlandse media„collectief de mist in” gingen in de affaire, door „klakkeloos” haar lezing van de gebeurtenissen hebben overgenomen.

Boersma bracht het nieuws zelf naar buiten. Later verklaarde het OM dat zij was uitgezet wegens een strafrechtelijk onderzoek in Nederland. Boersma wordt verdacht van valsheid in geschrifte. Ze zou enkele jaren geleden voor haar toenmalige Syrische vriend valse papieren hebben geregeld. Hij zit sinds november vast op verdenking van „deelneming aan een terroristische organisatie”. De rechtszaak begint volgende maand. Het Financieele Dagblad heeft de samenwerking met Boersma opgezegd.

Het Genootschap zegt dat er afgelopen week discussie ontstaan is over de verklaring. „Paul Jansen heeft het verloop van deze discussie niet afgewacht en heeft zijn bestuursfunctie per direct neergelegd. Dat betreuren wij.” Over de verklaring zegt Gelauff in een reactie dat je die moet zien „in de context van dat moment”. Jansen blijft lid van het Genootschap.