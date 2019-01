Onlinebrillenmerk Charlie Temple wil groeien onder GrandVision

Brillenverkoper Charlie Temple werd geboren uit onvrede. Het begon toen ondernemer Leon Planken enkele jaren geleden bij de opticien een bril kwam uitzoeken voor zijn zoontje van twee. De rekening: 410 euro. Veel geld voor twee glazen en een montuur, vond Planken. Het voelde bijna alsof je bij een juwelier was, zei hij vorig jaar tegen zakenblad Quote. „De brillen lagen in de etalage alsof het Rolexen waren. Toen dachten wij: dat kan beter.”

Planken en zijn vrouw besloten daarom in 2016 zelf brillen te gaan maken en die te verkopen tegen een zo laag mogelijke prijs. De onderdelen koopt hij rechtstreeks bij de fabrikant, verkopen doet hij alleen via internet. Geen winkelhuur, geen hoge loonkosten, geen dure marketing. Een bril op sterkte is bij Charlie Temple daardoor te koop voor 25 euro. De topmodellen, van „vederlicht Japans titanium”, kosten 50 euro.

Maandagmiddag werd bekend dat Planken zijn bedrijf heeft verkocht – uitgerekend aan een van de grote ketens waar hij zich eerder zo tegen afzette. Het Nederlandse GrandVision, eigenaar van ketens zoals Eyewish en Pearle, neemt Charlie Temple voor een onbekend bedrag over. Met de steun van een kapitaalkrachtige eigenaar kan zijn bedrijf sneller groeien dan op eigen kracht, denkt Planken (43), die na de overname aanblijft als directeur. Zijn ambitie is om straks ook brillen buiten ‘thuismarkten’ Nederland, België en Duitsland te verkopen.

Naar eigen zeggen hardgroeiend

Wat het beursgenoteerde GrandVision met Charlie Temple in huis haalt, is lastig te zeggen. Hoeveel brillen het bedrijf verkoopt en wat het daarmee verdient, is niet bekend. Een woordvoerder van GrandVision wil er niets over kwijt. Eind vorig jaar liet Planken wel los dat Charlie Temple hard groeit, met 10.000 nieuwe klanten per maand. Volgens de oprichter is één op de twintig brillen op sterkte in Nederland verkocht door zijn bedrijf. Maar dat is niet te checken.

Voor GrandVision (3,4 miljard euro omzet in 2017, 32.000 werknemers) zijn er meer onzekerheden: het concern is nauwelijks vertrouwd met het verkopen van brillen via het internet. GrandVision is van oudsher vooral actief in de winkelstraat, met fysieke ketens in meer dan veertig landen. Voor veel van die ketens was online verkoop altijd bijzaak.

In de komende jaren moet dat anders, zei topman Stephan Borchert vorig jaar tijdens een bijeenkomst voor beleggers. In 2023 wil GrandVision minstens 10 procent van alle omzet verdienen via internet. Dat het bedrijf nu de overname van Charlie Temple aankondigt, komt voor marktkenners dan ook niet als verrassing. De afgelopen jaren kocht het concern ook al onlineverkopers van zonnebrillen (Zonnebrillen.com) en contactlenzen (Lenstore.co.uk).

Gewend online te kopen

GrandVision was verder nog amper actief in het goedkoopste segment, een markt waar de concurrentie met nieuwe spelers zoals Ace & Tate, Eyelove en Polette in rap tempo toeneemt. Veel van de ketens van het GrandVision richten zich meer in het ‘middensegment’: inclusief glazen kosten brillen minstens honderd euro – merkbrillen zijn nog duurder.

Volgens Borchert is Charlie Temple ook daarom een goede uitbreiding van de bestaande activiteiten, zegt hij in een persverklaring. Maar loopt GrandVision niet ook het risico dat het met zichzelf gaat concurreren? De woordvoerder verzekert van niet. Volgens haar heeft Charlie Temple een heel ander type klant dan veel van de andere ketens: „Meer jongeren, digital natives, die gewend zijn om online producten te kopen.”

Bovendien is de werkwijze van Charlie Temple niet voor iedereen geschikt, zegt ze. Het internetbedrijf doet zelf geen oogmetingen, die moeten klanten tegen betaling bij een opticien laten doen. Vooral voor klanten die „een complexere bril” nodig hebben, met cilinder- of prismacorrectie bijvoorbeeld, is „gespecialiseerde hulp” dan aangenamer.