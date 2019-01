Onbehaarde Apen: Hoe de kat bij ons op schoot belandde

De kat is een buitenbeentje onder de huisdieren: van geen ander dier zouden we bloedende prooien op de keukenvloer accepteren. Is de kat eigenlijk wel helemaal tam? In deze Onbehaarde Apen hoor je alles over domesticatieprocessen en de gevaarlijke kanten van de kat.

