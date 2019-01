Object in de Kuipergordel ontdekt met amateurtelescopen

Er is een nieuw klein object ontdekt in de zogeheten Kuipergordel in ons zonnestelsel. De Kuipergordel is een ongeveer drie miljard kilometer brede zone buiten de omloopbaan van de planeet Neptunus, waar zich vele duizenden ijsachtige hemellichamen hebben verzameld. Astronomen vermoeden dat dit overblijfselen zijn uit de tijd – 4,5 miljard jaar geleden – dat ons zonnestelsel is ontstaan.

De ‘onmogelijke’ Kuipergordel Al vrij snel na de ontdekking van de (dwerg)planeet Pluto, in 1930, ontstond het vermoeden dat er voorbij de omloopbaan van Neptunus nog meer hemellichamen te vinden zouden zijn. De eerste die voorspelde dat zich daar een gordel van overgebleven planetaire bouwmateriaal kon hebben gevormd was de Ierse amateur-astronoom Kenneth Edgeworth. Dat was in 1943. Er is dus veel voor te zeggen om deze gordel de Edgeworth-gordel te noemen. Maar het liep anders. In 1951 schreef de Nederlands-Amerikaanse astronoom Gerard Kuiper een artikel waarin ook hij opperde dat er in de begintijd van het zonnestelsel een gordel van ijsdwergen was gevormd. Hij meende echter dat die gordel inmiddels was opgelost: de kleine objecten zouden onder invloed van de zwaartekracht van Pluto zijn weggeslingerd. Spijtig genoeg voor Edgeworth raakten zijn publicaties in de vergetelheid, terwijl de naam van de in 1973 overleden Kuiper werd gekoppeld aan een gordel van ijsdwergen waarvan het bestaan door laatstgenoemde juist werd betwist. Toch wordt in de Engelstalige literatuur nog wel eens de term ‘Edgeworth-Kuipergordel’ gebezigd. Het heeft uiteindelijk nog tot 1992 geduurd voordat er, na Pluto en diens maan Charon, een derde object voorbij Neptunus werd opgespoord: de ijsdwerg Albion.

Het bijzondere is dat de nieuw ontdekte ‘ijsdwerg’, die 4,5 tot 7,5 miljard kilometer van ons verwijderd is, slechts een paar kilometer groot is. Een ijsdwerg van deze omvang is normaal gesproken zelfs met de grootste telescopen op aarde niet waarneembaar. De ontdekking is te danken aan een gelukkig toeval: hij schoof voor een ster langs, waardoor deze laatste eventjes ‘verdween’.

Uit de analyse van de gebeurtenis, waarvan de resultaten maandag in Nature Astronomy zijn gepubliceerd, wordt afgeleid dat de sterbedekking is veroorzaakt door een object met een middellijn van ongeveer 2,6 kilometer. Het verschijnsel is gelijktijdig met twee telescopen geregistreerd en beperkte zich tot één specifieke ster. Dat maakt het aannemelijk dat het om een echte sterbedekking ging, en niet om een verschijnsel in de aardatmosfeer. Ook is de kans heel klein dat de bedekking werd veroorzaakt door een nabijer object in ons zonnestelsel.

Kleine telescopen

De ontdekking is gedaan in het kader van een project dat Japanse astronomen specifiek voor het opsporen van kleine ijsdwergen hebben opgezet. Opmerkelijk is dat deze ‘Organized Autotelescopes for Serendipitous Event Survey’ (OASES) wordt uitgevoerd met twee kleine, geautomatiseerde telescopen zoals die ook door (gevorderde) amateurastronomen worden gebruikt. De totale kosten van het systeem bedragen slechts ongeveer 32.000 dollar.

Met de beide telescopen is een jaar lang een stukje hemel van 2,3 bij 1,8 graad – ongeveer vijf bij vier ‘volle manen’ – in de gaten gehouden. Van dit hemelgebiedje, dat enkele duizenden sterren omvat, werden tijdens heldere nachten vijftien opnamen per seconde gemaakt. Dat rappe tempo was nodig, omdat sterbedekkingen door kleine Kuipergordelobjecten nog geen seconde duren.

Het is voor het eerst dat langs deze weg een ijsdwerg van deze omvang is ontdekt. Wel zijn bij eerdere zoekacties enkele sterbedekkingen geregistreerd die mogelijk door nóg kleinere ijsdwergen zijn veroorzaakt. Zo hebben astronomen tien jaar geleden in meetgegevens van de Hubble-ruimtetelescoop aanwijzingen gevonden voor een sterbedekking die door een slechts één kilometer groot Kuipergordelobject zou zijn veroorzaakt.

Vermoed wordt dat deze populatie van kleine ijsdwergen het restant is van het samenklonteringsproces dat tot de vorming van de vele duizenden grote Kuipergordelobjecten heeft geleid. Op basis van de nu beschikbare gegevens kan echter nog niet worden vastgesteld hoe talrijk deze ijsdwergjes precies zijn. Om deze populatie beter in kaart te kunnen brengen zullen nog veel meer van deze kortstondige sterbedekkingen moeten worden geregistreerd.