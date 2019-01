Nederlandse generaal Cammaert vertrekt uit Jemen

In alle stilte heeft de Nederlandse generaal buiten dienst Patrick Cammaert, die namens de Verenigde Naties moest toezien op de naleving van een wapenstilstand in de Jemenitische havenstad Hodeida, afgelopen weekeinde zijn werkzaamheden beëindigd. Cammaert wordt opgevolgd door een Deense generaal, terwijl de strijdende partijen elkaar weer in toenemende mate bestoken.

Formeel is het broze bestand, dat vorige maand in Zweden na vredesberaad werd overeengekomen, nog van kracht, maar de laatste dagen breken er weer steeds frequenter beschietingen uit over en weer. Beide kampen geven elkaar daarvan de schuld.

De troepen van de Jemenitische regering, die wordt gesteund door een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, en de Houthi’s hebben zich bovendien geen van beiden gehouden aan hun belofte om zich terug te trekken. In plaats daarvan hebben ze volgens lokale bewoners en hulpverleners hun barricades en loopgraven juist versterkt. Ook een uitwisselingsprogramma voor gevangenen onder supervisie van het Internationale Rode Kruis stagneert na een eerste aarzelend begin.

Korte tijd

De speciale Jemen-gezant van de VN, Martin Griffiths, zou dinsdag naar Hodeida reizen om de situatie te bespreken. „De oorspronkelijke tijdsschema’s waren nogal ambitieus”, twitterde Griffiths maandag. „We hebben te maken met een complexe situatie.” Hij zei desondanks optimistisch te blijven.

Een bestand in Hodeida is niet alleen van het grootste belang voor de lokale bevolking maar ook voor miljoenen Jemenieten in het achterland. Zij kampen met ernstige voedseltekorten en hangen af van de aanvoer van hulpgoederen die via Hodeida het land binnenkomen. Jemen geldt al enige tijd als het ergste humanitaire rampgebied ter wereld.

Dit weekeinde werd bekend dat Cammaert de leiding over de missie in Hodeida had overgedragen aan de Deense generaal Michael Anker Lollesgaard. Volgens diplomaten bij de VN had de reeds gepensioneerde Cammaert, die vooral wegens zijn beschikbaarheid op korte termijn en zijn ervaring met VN-missies was aangezocht, vooraf al gezegd dat hij de missie slechts korte tijd wilde leiden. Om zichzelf niet vleugellam te maken had hij aan dat laatste echter weinig ruchtbaarheid gegeven.