Meer dan 130 migranten vermist na schipbreuk bij Djibouti

Meer dan honderddertig migranten worden vermist nadat twee boten voor de kust van Djibouti zijn gekapseisd. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dinsdag. De boten waren onderweg naar Jemen. De politie van het Oost-Afrikaanse land heeft op zee twee overlevenden aangetroffen en vijf lichamen geborgen. De kustwacht is gealarmeerd en begonnen met een reddingsactie.

Het incident gebeurde in de buurt van Godoria in het noordoosten van Djibouti. Volgens getuigen sloegen de boten na dertig minuten om. De ramp heeft vermoedelijk te maken met het slechte weer, hoge golven en de te zwaar beladen boten.

Via Jemen naar rijke olielanden

Een lokaal team van het IOM sprak in Godoria met een 18-jarige overlevende. De man vertelde dat op een van de boten honderddertig mensen zaten, onder wie zestien vrouwen. Hij kon geen informatie geven over het aantal mensen op de tweede boot. Verder is het onduidelijk uit welke landen de migranten afkomstig zijn.

Een woordvoerder van het IOM zegt tegen persbureau Reuters dat veel Afrikaanse migranten via Jemen proberen af te reizen naar rijke olielanden op zoek naar werk en een beter leven. Djibouti ligt ingeklemd tussen de politiek zeer instabiele buurlanden: Somalië en Eritrea. Aan de andere kant van de Golf van Aden ligt Jemen. Dat is al meer dan drie jaar het toneel van een verwoestende oorlog waardoor veertien miljoen mensen, de helft van de bevolking, afhankelijk zijn van noodhulp.

Voor de kust van Djibouti vinden vaker bootrampen plaats. Vorig jaar verdronken zeker dertig migranten uit Jemen die via de Golf van Aden probeerden te vluchten naar het kleine Oost-Afrikaanse land.