Meer buitenlandse toeristen in Nederland, maar groei neemt af

In 2018 kwamen 19,1 miljoen buitenlandse toeristen naar Nederland, een stijging van 1,2 miljoen of 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Gemiddeld gaven toeristen ruim 660 euro uit, in totaal komt dat uit op 12,7 miljard euro.

Hoewel het totaal aantal buitenlandse toeristen dat Nederland bezoekt nog stijgt, is deze stijging minder groot dan een jaar eerder: in 2017 nam het aantal toeristen nog met 13 procent toe. Jos Vranken, directeur van het NBTC, zegt: “Opvallend is dat Nederland nog populairder is geworden onder onze buurlanden, een stijging van 10 procent. Zo brachten afgelopen jaar bijna 5,8 miljoen Duitsers en 2,5 miljoen Belgen een verblijfsbezoek aan Nederland.”

Toeristen uit die twee landen zijn samen goed voor 43 procent van het aantal bezoeken aan Nederland. Zij komen ook vaker terug en spreiden zich uit over het land, waardoor volgens het marketingbureau meer steden en regio’s profiteren van de toeristen. Opvallend is dat het aantal Chinese toeristen met 8 procent daalde tot 334.000. Dat komt onder meer omdat zij steeds minder vaak in groepen reizen, schrijft het NBTC.

Het NBTC baseert het onderzoek op cijfers van het CBS, dat bijhoudt hoeveel buitenlandse verblijfsgasten minstens een nacht in een hotel, camping, bungalowpark of groepsaccomodatie doorbrengen. Daardoor blijft bijvoorbeeld vakantieverhuur door particulieren via Airbnb en andere vergelijkbare vormen buiten beschouwing.