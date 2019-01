Martin van Rijn nieuwe voorzitter raad van toezicht AFM

Martin van Rijn, de oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (PvdA), wordt voorzitter van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij volgt Paul Rosenmöller op, die de raad verlaat omdat hij Eerste Kamerlid wil worden namens GroenLinks. Van Rijn wordt 24 mei benoemd voor een periode van vier jaar.

In een persbericht zegt Rosenmöller verheugd te zijn:

“Martin heeft een uitstekend gevoel voor maatschappelijke vraagstukken en politiek-bestuurlijke verhoudingen. Wij zijn verheugd dat hij het voorzitterschap op zich wil nemen en het zorgt voor continuïteit in de rvt.”

Lees ook: Oud-bewindsman Van Rijn: minder concurreren in zorg

Van Rijn was sinds 1 februari vorig jaar lid van de raad van toezicht. Hij is daarnaast bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep, een groep van niet-academische ziekenhuizen. Van 2012 tot 2017 was Van Rijn staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet VVD-PvdA. Voor die tijd was hij directeur van pensioenuitvoerder PGGM.

Het nieuwe lid van de raad van toezicht, ter vervanging van Van Rijn, is Wendy de Jong. Zij is partner bij adviesbureau GovernanceQ.