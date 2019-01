Mark Wahlberg: een heel gewone Amerikaanse held

Vijfentwintig jaar geleden was hij nog de ‘bad boy met een babyface’, nu gaat hij elke dag naar de kerk om eventjes te bidden en worden filmopnames gepland rond zijn wekelijkse bezoek aan de mis. Mark Wahlberg (1971) heeft een lange weg achter de rug om te komen waar hij nu is, een gerespecteerd acteur én producent in Hollywood. Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar, met zijn (bij)rollen in The Departed (Martin Scorsese, 2006) en The Fighter (David O. Russell, 2010). Naast sterke dramarollen valt zijn komische talent op, zoals nu weer is te zien in Instant Family, die deze week in première gaat.

Als tiener maakt hij de straten van Boston onveilig, waar hij geboren is. Hij heeft foute vrienden, drinkt en rookt marihuana. Als zestienjarige zit Wahlberg anderhalve maand in de cel voor een gewelddadige overval. In de gevangenis besluit ‘Marky Mark’ zijn leven te beteren. De jeugddelinquent treedt toe tot de boyband van zijn broer Donnie, New Kids on the Block. In 1990 richt hij zijn eigen rapgroep op, Marky Mark and the Funky Bunch, waarmee hij onder meer de aanstekelijke hit ‘Good Vibrations’ scoort. In 1992 is hij het ondergoedmodel in een advertentiecampagne van Calvin Klein. Hij kijkt stoer en broeierig in de camera, showt zijn imposante torso en grijpt provocerend in zijn kruis.

Dat kruis speelt ook een grote rol in zijn doorbraakfilm, Boogie Nights (1997) van Paul Thomas Anderson. Hierin speelt hij een barman die ontdekt wordt door een pornoproducent, waarbij de grootte van zijn geslacht doorslaggevend is. Na Boogie Nights wordt er nooit meer giechelig gedaan over zijn overstap naar acteren. Zijn acteertalent wordt ten volle benut door regisseurs met wie hij meermalen werkt, ook in zijn capaciteit als producent: David O. Russell, James Gray (The Yards, We Own the Night) en meer recentelijk Peter Berg. In Russells Three Kings (1999) speelt hij een aardige jongen, een van de vier soldaten die tijdens de Golfoorlog op zoek gaan naar goud. Dat imago van gewone gast met wie je wel een biertje wilt drinken, schemert door in veel van zijn rollen.

Wahlberg komt uit een groot arbeidersgezin, zijn eenvoudige afkomst is een van de redenen waarom hij de doorsnee Amerikaan zo aanspreekt: een herkenbare held uit de arbeidersklasse, voor de arbeidersklasse. In Instant Family speelt hij iemand die oude huizen opknapt en dan weer doorverkoopt – een harde werker. Zijn ‘gewoonheid’ wordt bekrachtigd door zijn kleding, een geblokt overhemd, spijkerbroek, makkelijke schoenen. Soms wordt die gewone man een held, zoals in de (losjes) op feiten gebaseerde films die Wahlberg met Peter Berg maakt: Lone Survivor, Deepwater Horizon en Patriot’s Day. In Deepwater Horizon, over het gelijknamige olieplatform dat een milieuramp in de Golf van Mexico veroorzaakte, speelt hij een oliewerker die zijn collega’s redt na een dodelijke explosie op het platform. In Patriot’s Day, over de bomaanslag in Boston tijdens de marathon van 2013, speelt Wahlberg eenzelfde soort archetypische Amerikaanse held: rechtschapen, eigengereid, bazig maar toch charmant. Dat die no-nonsense helden ook nog eens patriottistisch, chauvinistisch en zeer mannelijk zijn, verklaart wellicht de voortdurende populariteit van Wahlberg. In 2017 was hij de bestbetaalde acteur, nog voor actiester Dwayne Johnson, met wie hij eenzelfde charme deelt.

Lees hier de recensie van ‘Instant Family’

En dan is Wahlberg ook nog eens sympathiek. Als blijkt dat hij veel meer betaald kreeg voor de reshoots van All the Money in the World dan actrice Michelle Williams, doneert Wahlberg zijn gage aan Time’s Up, dat opkomt voor slachtoffers van seksueel misbruik. Wahlberg beheert de Mark Wahlberg Youth Foundation dat kansloze stadskinderen de kans geeft zich te ontwikkelen en hun droom na te jagen. Ondanks zijn succes is het schoffie uit Boston nooit vergeten waar hij vandaan komt.