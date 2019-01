Kwartaalcijfers Apple: daling verkoop iPhone

Apple heeft haar kwartaalcijfers bekendgemaakt. Zoals vooraf aangekondigd is daarin een daling van zowel het aantal verkochte iPhones als een algehele daling van de omzet te zien.

Lees ook: Apple struikelt over China en upgradevermoeidheid.

De opbrengst uit de verkoop van iPhones daalde met vijftien procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar; de gehele omzet daalde met vijf procent en kwam uit op 84,3 miljard dollar. Bij andere producten dan de iPhone zag Apple juist een stijging van negentien procent. Ook de verkoop van diensten die het bedrijf aanbiedt, zoals Apple music en verzekeringen, zag een stijging van negentien procent. De categorie accessoires steeg zelfs met 33 procent.

Bij een omzetwaarschuwing begin januari wijtte Apple-topman Tim Cook de tegenvallende cijfers aan de afnemende groei in China. Volgens de topman heeft het economische klimaat te lijden onder de spanningen tussen China en de Verenigde Staten.

China

De verkoopcijfers in China in het afgelopen kwartaal vielen met 13,7 miljard dollar zevenentwintig procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De sterke daling in de verkoop van iPhones, het product dat goed is voor het grootste deel van de omzet van het bedrijf, hangt volgens Apple samen met de tegenvallende cijfers in China.

Tegenover persbureau Reuters verklaarde topman Cook echter dat hij hoop heeft dat de spanningen in de handelsrelatie tussen China en de VS bekoelen. Daarnaast heeft hij aangekondigd dat Apple overweegt om de iPhones in China en andere internationale markten in de lokale valuta aan te bieden, wat tot groei van de verkoop zou moeten leiden.

In vergelijking ziet januari er al beter uit voor Apple, zei de topman.

De wereld heeft een sterke Amerikaanse en Chinese economie nodig, zodat de wereldeconomie sterk is.

Het laatste kwartaal van het jaar is vanwege de feestdagen normaliter een kwartaal waarin Apple een relatief hoge omzet boekt. Het is na jaren van groei dat Apple nu een daling ziet in het vierde kwartaal in vergelijking met het voorgaande jaar. De verwachting voor het huidige kwartaal ligt tussen de 55 en 59 miljard dollar, tegenover een omzet van 61,1 miljard dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar.