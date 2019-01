Kritiek op Booking.com om aanbieden van bedden in Israëlische nederzettingen

Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Nederlandse website Booking.com in een brief opgeroepen geen hotelkamers en appartementen in Israëlische nederzettingen aan te bieden. Volgens de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq, die zich dinsdag bekendmaakte als een van de ondertekenaars, „helpt Booking.com illegale activiteiten te financieren” in bezet Palestijnse gebieden.

Kamerverhuurplatform Airbnb kondigde in november, vlak voor de verschijning van een kritisch rapport, aan niet langer accommodaties in nederzettingen aan te bieden. Booking.com verklaarde destijds zijn beleid niet te zullen wijzigen.

De nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn volgens internationaal recht illegaal. Israël bestrijdt dit en reageerde furieus op de aankondiging van Airbnb zich terug te trekken. Critici dreigden met boycots en rechtszaken. Afgelopen week begon een groep van vijf joodse Amerikanen een civiele rechtszaak tegen het bedrijf. Volgens de klagers discrimineert Airbnb omdat het nieuwe beleid alleen op joodse inwoners van de Westelijke Jordaanoevers van toepassing is en niet op Palestijnen. Airbnb hield voet bij stuk en verklaarde onlangs ook slaapplaatsen in twee betwiste regio’s van Georgië van de site te zullen halen.

Booking.com heeft voor zover bekend niet gereageerd op de brief uit december. Een woordvoerder kon niet meteen reageren op de bekendmaking. Op de site wordt ‘Westbank’ genoemd als locatie voor de hotels en appartementen in Israëlische nederzettingen, zonder vermelding dat het om bezet gebied gaat.