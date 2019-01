Kinderpardon: komt er een oplossing waar geen touw aan vast is te knopen?

LANG WACHTEN: “Constructief” waren de gesprekken tussen de coalitiepartijen geweest - maar ze zijn er nog niet uit. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie onderhandelden de hele dag - eerst met premier Mark Rutte erbij, daarna tot ‘s avonds laat met staatssecretaris Mark Harbers - en dat gaat vandaag nog even door. De partijen willen er zelf voor het debat van woensdag uitkomen, anders kan de oppositie een wig tussen de coalitiepartijen drijven. Na afloop van het overleg liet alleen Klaas Dijkhoff zich niet zien. De VVD-fractievoorzitter stelde zich het stugste op. “Als men wacht tot ik beweeg, kunnen we lang wachten”, stelde Dijkhoff in De Telegraaf. Een mogelijke oplossing? In 2015 sloten de VVD en PvdA een compromis waar “niemand een touw aan kon vastknopen” over een bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. “Dat is vermoedelijk ook de beste uitweg bij het kinderpardon”, aldus een toenmalige betrokkene tegen NRC-columnist Tom-Jan Meeus.

ONDER NEDERLANDSE VLAG: Een ander conflict over asielzoekers: Nederland wil 47 migranten die door een reddingsschip uit zee zijn gehaald, niet overnemen van Italië. De Sea-Watch 3 is van een Duitse ngo, maar Italië wil dat Nederland de migranten opvangt omdat het schip onder Nederlandse vlag vaart. Dat verzoek heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid gisteren officieel geweigerd. Italië houdt voet bij stuk: volgens vicepremier Luigi Di Maio is de vlag waar een schip onder vaart “niet iets folkloristisch”, en is het tijd dat Italië “de rug recht houdt”. Hij zegt een conflict met Nederland niet uit de weg te gaan. De verhouding tussen Italië en Nederland staat al op scherp, omdat minister van Financiën Wopke Hoekstra vindt dat Brussel Italië te makkelijk laat wegkomen met het oplopende begrotingstekort. Mark Rutte viel hem vorige week bij: Brussel moet Italië boetes opleggen, aldus de premier.

REKENINGRIJDEN: “Wij waren, zijn en blijven tegen de kilometerheffing. Het is niet eerlijk.” De VVD is duidelijk: rekeningrijden is voor die partij geen optie. Maar hun achterban is er best enthousiast over, blijkt uit een peiling van I&O Research in opdracht van de Volkskrant. De helft van hun kiezers is vóór het belasten per kilometer, een kwart van de VVD’ers is uitgesproken tegen. Maurice de Hond kwam in een eerdere peiling al met soortgelijke cijfers. Volgens de Volkskrant laat de VVD zich leiden door een kleine groep van zo’n 10 procent van de aanhang, die zegt “boos” te worden als er een kilometerheffing komt. Misschien kan de partij verleid worden door de woorden kilometerheffing of rekeningrijden niet meer te gebruiken. Dat deed I&O Research ook niet, omdat het de resultaten zou kunnen beïnvloeden. “Een ondervraagde kan denken: oh, maar daar is mijn partij tegen”, aldus een van de onderzoekers. “Terwijl we niet willen weten wat iemand van een term vindt, maar hoe hij of zij over het principe denkt.” Wat beter werkt: betalen naar gebruik.

BINDEND REFERENDUM: Wachten op het kabinet duurt SP-Kamerlid Ronald van Raak te lang: hij dient vandaag een voorstel in om in Nederland een bindend correctief referendum in te voeren. Dat was één van de aanbevelingen die de staatscommissie onder leiding van Johan Remkes in december deed. Het kabinet beloofde dit voorjaar op die aanbevelingen te reageren. “Dat betekent meestal dat het op de lange baan wordt geschoven”, aldus Van Raak. De Kamer spreekt vandaag met de staatscommissie, en de SP wil het plan in de verkiezingscampagne gebruiken. Het voorstel zet daarnaast D66 onder druk om zich uit te spreken over het referendum. D66-minister Kajsa Ollongren schafte vorig jaar het raadgevend referendum af. De partij is voor een bindend referendum, maar wil bijvoorbeeld geen referenda over internationale verdragen. Coalitiepartijen VVD en CDA zijn sowieso tegen, de ChristenUnie twijfelt nog. Het initiatief van Van Raak wordt waarschijnlijk later dit jaar behandeld. Ook GroenLinks en PvdA, die jarenlang voor een referendum waren maar daarna een draai maakten over het raadgevend referendum, moeten zich dan uitspreken. Omdat een wijziging van de Grondwet nodig is, is een tweederde meerderheid nodig.

SATIRE: “HEIL KUZU!. De Turkse opvolger van Adolf H.” De berichten op Facebook van Henk Baars, gisteren nog nummer 9 op de kieslijst van de Zeeuwse PVV voor de Statenverkiezingen, over onder meer Denk-leider Tunahan Kuzu, waren allemaal “bedoeld als satire”. Maar zo werd het niet begrepen - Baars stapte gisteren op als kandidaat. Volgens de Zeeuwse PVV-lijsttrekker Peter van Dijk worden de kandidaten gescreend op wat voor berichten ze op sociale media verspreiden. “Wij bepalen dan of we daarmee kunnen leven”, aldus Van Dijk tegen Omroep Zeeland. Of de PVV er dan mee kan leven als een politicus wordt gelijkgetrokken met Hitler? “Nou, ja, laat ik maar zeggen, ja.” Een paar uur later veranderde Van Dijk van mening: Baars stapte op nadat Van Dijk hem daarom had gevraagd. Volgens Van Dijk waren er nog meer berichten. “Veel meer dan dat wij willen en kunnen accepteren.”

BOERENSTEM: Henk Bleker zag in Thierry Baudet “iemand met een hart voor de [agrarische] sector”, maar de poging van de FvD-voorman kan nog op veel scepsis rekenen. Baudet was anderhalve week geleden bij de Berliner Grüne Woche, ’s werelds grootste land- en tuinbouwbeurs, om samen met Bleker op zoek te gaan naar de boerenstem. Die denkt Baudet nodig te hebben om zijn partij verder te laten groeien. Maar vakblad De Boerderij publiceerde een artikel met stevige kritiek op Baudet, toen hij noch landbouwwoordvoerder Theo Hiddema vorige week kwam opdagen bij een Kamerdebat over de veehouderij. “Baudet schittert door afwezigheid”, aldus het blad, dat er fijntjes op wijst dat FvD zich in de Kamer sowieso nauwelijks bezighoudt met land- of tuinbouwonderwerpen. Hiddema gaf één keer commentaar over een landbouwonderwerp, maar dat “was zo summier dat het te kort was om af te drukken”.

QUOTE VAN DE DAG:

“Grote woorden zeggen niet altijd wat, je zult je woorden kleiner en kleiner moeten maken als je inhoudelijk in gesprek wilt”

NRC-columnist Maxim Februari stelt dat argumenten boven oorlogstaal gaan. Ook voor filosoof Bernard-Henry Lévy, die pleit voor verdere eenwording van Europa.