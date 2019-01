Julia en Lucas waren de populairste namen in 2018. Zoek hier uw eigen naam op

De naam Julia werd in totaal 797 keer gegeven, de naam Lucas 681 keer. In 2017 stonden ‘Emma’ en ‘Noah’ nog bovenaan de lijst.

Er zijn wel provinciale verschillen. Opvallend is dat ‘Lieke’ in Groningen, Friesland en Drenthe op nummer één staat, terwijl deze naam landelijk slechts de veertiende plek inneemt. In Zeeland is ‘Jan’ de populairste jongensnaam, terwijl het landelijk niet eens in de top-twintig staat.

De top-5 van de jongensnamen bestaat verder uit Levi, Finn, Sem en Noah respectievelijk. Voor meisjes zijn Emma, Tess, Sophie en Zoë ook populaire namen.

Mensen die ongelukkig zijn met hun naam, kunnen deze in sommige gevallen laten wijzigen. Dat is een lastig proces, een rechter buigt zich over het verzoek. Toch is het aantal officiële voornaamswijzigingen toegenomen, zo laat de Raad voor de Rechtspraak desgevraagd weten. Sinds 2015 is er sprake van een stijgende lijn. In 2015 werden 503 verzoeken voor voornaamswijziging gehonoreerd, in 2018 waren dat er in totaal 608. Een verklaring heeft de Raad niet.

